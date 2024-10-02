前路機遇大於挑戰 須改革求變 李家超：國家是香港最堅強後盾

昨日是中華人民共和國成立75周年，特區政府早上舉行升旗儀式和國慶酒會。特首李家超表示，香港的發展離不開國家，國家永遠是香港最堅強的後盾；香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力拼經濟、惠民生。他又指，香港正處於關鍵的經濟轉型期，前行的道路上雖有挑戰，但面對的機遇大於挑戰，寄語香港要不斷改革和「識變、求變」。

李家超在國慶酒會致辭表示，國家發展一日千里，香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。他續指，香港要鞏固和提升自身優勢，積極開拓新發展領域，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。