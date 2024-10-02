前路機遇大於挑戰 須改革求變 李家超：國家是香港最堅強後盾

昨日是中華人民共和國成立75周年，特區政府早上舉行升旗儀式和國慶酒會。特首李家超表示，香港的發展離不開國家，國家永遠是香港最堅強的後盾；香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力拼經濟、惠民生。他又指，香港正處於關鍵的經濟轉型期，前行的道路上雖有挑戰，但面對的機遇大於挑戰，寄語香港要不斷改革和「識變、求變」。
李家超在國慶酒會致辭表示，國家發展一日千里，香港會繼續發揮「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。他續指，香港要鞏固和提升自身優勢，積極開拓新發展領域，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。
李家超指，政府會繼續以維護國家主權、安全、發展利益為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心、與「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，團結社會各界，齊心協力推動香港實現由治及興。
李家超又形容，今年的國慶日是《基本法》23條完成本地立法和完善地區治理、重塑區議會後首個國慶日，別具意義。他引用唐詩《送朴山人歸新羅》其中兩句「浩渺行無極，揚帆但信風」作結，希望未來一同乘二十屆三中全會的東風推進改革，與國家同進步、共繁榮。
政府昨早8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦主任鄭雁雄、李家超伉儷、前特首曾蔭權伉儷和林鄭月娥、終審法院首席法官張舉能等均有到場觀禮。首任特首董建華連續第四年未有現身兩個活動，其辦公室透過公關指，董建華正在家休養，沒有出席有關活動。
陳國基：香港和祖國同呼吸共命運
政務司長陳國基表示，作為國家不可分離的一分子，香港和祖國同呼吸共命運。政府致力推動「一國兩制」事業行穩致遠，助力國家強國建設、民族復興偉業。本屆特區政府上任兩年多以來，以習近平主席的「四個必須」和「四點希望」作為施政藍圖，積極為拼經濟、謀發展創造各種有利條件，力圖通過發展來增進民生福祉，帶領特區從「由亂到治」邁向「由治及興」。
此外，多間大學趁國慶日舉行升旗儀式，包括中大、理大、城大和嶺大等。