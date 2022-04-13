前郵差訛稱無兼職判120小時社服令　曾趁WFH到健身集團上班

新型肺炎前年肆虐本港期間，港府一度實施公務員在家工作(WFH)安排。一名時任郵差被揭發隱瞞在一個健身集團兼職高級會所主任，並於WFH期間兩度到有關健身集團工作，詐騙香港郵政2日合共1,200元的薪金。他早前承認兩項「代理人意圖欺騙其主事人而使用文件」罪，今日(13日)在東區裁判法院被判120小時社會服務令。

被告兩度稱任郵差後無外間工作

案情透露，現年31歲的被告許紹基，2017年2月初加入香港郵政任職郵差，試用期為3年，當時獲派駐香港仔派遞局。他前年5月底和6月初，先後向香港郵政就兩份便箋呈交書面回覆，指自2017年3月底申請在健身集團從事外間工作被拒後，均沒有從事外間工作。

不過，廉政公署早前調查發現，他前年1月至9月期間，在一個健身集團的兩間會所任職兼職高級會所主任。被告承認為通過試用期，明知該兩份回覆載有虛假陳述，仍向香港郵政呈交該些文件，意圖誤導香港郵政。

兩項欺詐罪早前獲撤控

廉署早前另落案起訴被告兩項欺詐罪，指他涉嫌於前年7月21日和7月31日的辦公時間內，到有關健身集團工作，但沒有向香港郵政報告其於該兩日缺勤，意圖欺騙而誘使香港郵政向他發放薪金共逾1,200元；兩項控罪其後獲控方同意撤銷檢控。