前銀行職員認罪候懲　涉收賄轉介客戶按揭貸款申請呃轉介費

一名遭廉政公署起訴的時任銀行職員，今日(23日)在九龍城裁判法院承認從貸款轉介公司東主收賄，擅自轉介銀行客戶予對方，以安排客戶於另一間銀行申請按揭貸款，詐騙代理轉介費。

被告周碧心(49歲)，華僑銀行前助理客戶服務經理，承認一項串謀代理人收受利益罪名及一項欺詐罪名。案件押後至下月10日判刑，以待索取背景報告，被告還押懲教署看管。同案另外兩名被告葉敏怡(46歲)，The Capital Property（TCP）東主；及麥妙玲(56歲)，工銀亞洲前副經理，今日應訊時否認上述控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。