前銀行職員認罪候懲　涉收賄轉介客戶按揭貸款申請呃轉介費

一名遭廉政公署起訴的時任銀行職員，今日(23日)在九龍城裁判法院承認從貸款轉介公司東主收賄，擅自轉介銀行客戶予對方，以安排客戶於另一間銀行申請按揭貸款，詐騙代理轉介費。
被告周碧心(49歲)，華僑銀行前助理客戶服務經理，承認一項串謀代理人收受利益罪名及一項欺詐罪名。案件押後至下月10日判刑，以待索取背景報告，被告還押懲教署看管。同案另外兩名被告葉敏怡(46歲)，The Capital Property（TCP）東主；及麥妙玲(56歲)，工銀亞洲前副經理，今日應訊時否認上述控罪，案件押後至3月7日作審前覆核。
案發時，周碧心及麥妙玲的職責均包括處理住宅按揭申請，上述兩間銀行會就成功批出的申請，向指定按揭中介人發放代理轉介費，但不會向處理申請的銀行職員發放佣金或轉介費。科一物業按揭有限公司是工銀亞洲的指定按揭中介人，若與代理人合作促成按揭轉介個案，會將工銀亞洲發放的代理轉介費的95%，分發予有關代理人作為經紀費。TCP是科一的按揭轉介業務代理人，可就每宗成功轉介予工銀亞洲的按揭申請，向科一收取經紀費。
收賄逾16,000元
周碧心承認於2019年至2021年期間，未經華僑銀行批准將兩名華僑銀行客戶轉介予麥妙玲及葉敏怡，以安排該兩名客戶向工銀亞洲申請按揭貸款。周碧心又承認，訛稱其中一名客戶由科一轉介，詐騙工銀亞洲向科一支付按揭貸款轉介費18,000元，並從葉敏怡接受賄款逾16,000元，以轉介上述另一名客戶予TCP。TCP就該兩名客戶從科一收取兩筆分別約17,000元及約32,000元的經紀費。