剩餘52個開放式單位待租 房協豐頤居85%單位已租出

房協總經理(銷售及市場事務)柯靄邦表示，樂頤居自3月開放參觀後反應踴躍，參觀人次累計有逾萬人次，至今有400宗申請輪候中，包括輪候現有項目及未來粉嶺項目的單位。他又指，房協仍有3個籌備中的長者安居樂項目，其中粉嶺項目預計2024年底至2025年初推出，另外觀塘和筲箕灣項目則於2030年後推出。

第三個房協「長者安居樂」項目豐頤居312個單位近85%已經租出，項目7月底開始選樓，8月底陸續交鎖匙及入伙。豐頤居樓高29層，一房單位已經全數租出，其餘為開放式單位(144個)，尚餘52個單位待租。房協今日(15日)起供市民預約參觀待租單位。

豐頤居項目新增「平安報到服務」

為更好照顧長者，今次豐頤居項目新增「平安報到服務」，每早在預設時間有裝置響鬧，供住戶「報平安」，住戶可自行選擇；同時單位內的門和水錶設有感應器，若設施長時間沒有使用，職員將致電長者了解情況，確保安全。房協社區及長者服務總監吳家雯又指，豐頤居希望幫長者「儲健康、儲朋友、儲興趣」，設有不同健康班、遊戲及園藝等活動，供長者透過遊戲和健身設施鍛鍊體魄，亦可結識新朋友。

而豐頤居的醫療復康服務由「進優生活」提供，其中復康中心佔地1,500平方呎，配置全港獨有水力按摩床，可為長者按摩，另有虛擬實景設備，讓長者透過互動遊戲鍛煉下肢，減少跌倒機會。而醫療中心位於屋苑地下，提供中西醫門診等。

豐頤居168個一房單位面積介乎375至403方呎，其餘的144伙為開放式單位，面積為235至256方呎；以終身租賃形式出租，租賃權費由120萬至265萬不等，視乎申請人年齡及單位類型。另外，以房型劃分，住戶每月需付2,000至3,000多元管理費和基本服務費。根據資料，「長者安居樂」住屋計畫長期接受申請，沒有截止申請日期。申請人需年滿60歲或以上，居港滿7年或以上，持香港身分證並擁有香港居留權。