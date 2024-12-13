剪電油桶底藏走私貨　海關檢690萬元電子產品

海關上周三(4日)在流浮山破獲利用特製塑膠電油桶進行快艇走私案件，檢獲690萬元全新及高價值電子零件及產品，若成功估計可逃稅港幣80萬元。

經過現場搜查，在鐵皮倉內發現3個懷疑裝有電子零件的特製塑膠電油桶，經點算後，行動中檢獲約8,100件全新電子零件，包括中央處理器、電腦記憶體、記憶卡及約90部舊手提電話，以及多個改裝油桶。海關將繼續跟進案件。

涉案人士往內地方向逃去

海關表示，透過情報分析及深入調查後，上月下旬鎖定一個活躍於流浮山的快艇走私集團，以紅樹林附近一個鐵皮場作為臨時儲存倉庫，走私分子主要在深夜或凌晨進行走私活動，將走私貨物分批由倉庫運出，利用舢舨穿越紅樹林淺水區，然後將貨物在岸邊轉移到快艇，最終走私到內地。上周三凌晨，海關人員埋伏時見時機成熟，於是採取行動，涉案人士隨即跳上舢舨及快艇駛往內地方向逃去。