副學位護士生同可5年內完成學位課程 明專護理學額下學年520個

明愛專上學院是參與「應用學位課程先導計畫」受邀院校之一，今個學年有120個學額，首屆護理學榮譽學士(應用學位學額)吳映霖(Stephanine)得以有望與直升學士學位一樣，共以5年時間完成護理學學士課程，兼且亦獲「指定專業/ 界別課程資助計劃」(SSSDP)資助。而2023/24學年，護理學榮譽學士課程／護理學榮譽學士課程(應用學位學額)有520個學額。

Stephanie讀中學時一直對理科感興趣，認為護士的工作充滿挑戰性，又可以為醫療體系出一分力，因此即使文憑試成績未能直升學士學位，也先已1年半時間完成一所院校護理學高級文憑，之後選讀明專並獲取錄。因此應用學位學額課程只需3年半就可以完成，不少學分可獲豁免，令完成副學位的她同樣一共以5年完成護理學學士課程，同時此課程亦納入SSSDP資助，加上早對明專師資有信心，因此，當時她手持兩個取錄資格，最終亦選擇了明專。

就讀了一個學期，Stephanie表示，現在不時要進入實驗室上課，教師要求他們穿著整齊的護士制服，她認為有助增加工作的投入感，更加熟悉工作環境。她希望完成學士學位課程後，進修並成為專科護士，明專教師亦就這方面提供資訊，令她更認識未來發展。她鼓勵正在就讀副學位、有意升讀學士學位的學生，不要因現時未能升上學士學位而氣餒，無論路途有多轉折，只要朝著升讀大學課程的目標進發，最終仍會取得專業資格，到達終點。

明專護理學榮譽學士課程/護理學榮譽學士課程(應用學位學額)已接受2023/24學年報名，有520個學額 ，在SSSDP資助下，學生於該學年可獲78,280元學費減免。文憑試(DSE)申請人須通過「大學聯合招生辦法」(JUPAS)申請，持DSE學歷，以及正就讀或持有副學位學歷，亦可透過JUPAS申請；沒持有DSE學歷，但有持有副學位學歷，則需直接向明愛專上學院申請。