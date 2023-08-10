創刊18年U Magazine停印刷版　學者：港普遍讀者愛「速食」 (更新)

有U Magazine 讀者在Facebook留言表達不捨，有讀者留言指「又一時代終結，想當年成日為咗贈品周圍撲」，亦有讀者指U Magazine印刷精美，愛讀其旅行和飲食資訊，嘆「 好無奈」，亦有人留言形容為「紙媒難逃的宿命」。

本港傳媒經營環境艱難，創刊18年的U Magazine今日（10日）在Facebook公佈，因應市場發展和集團全面數碼化轉型的策略，U Magazine實體印刷版將於9月起停刊，最後一期將於2023年8月31日出版，形容印刷版停刊是「一個非常不捨且困難的決定」。U Magazine表示，印刷版停刊後，各數碼平台會如常運作及持續更新，而稍後將聯絡訂購了電子版雜誌的訂戶安排退款。U Magazine又感謝讀者厚愛，稱未來將繼續努力，為讀者提供高質內容。

呂秉權：香港高端市場狹小 普遍讀者愛速食

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，雖然港人愛看消費資訊，U Magazine亦有一定捧場客，但消費旅遊資訊「嚟得快，去得快」，在網上容易有同型類的替代品，加上近年紙價上升，計及運輸、印刷等成本，相信傳媒認為印刷本的收入未能抵銷成本。他指，歐美國家有專業高端雜誌，專營高質素的獨有內容，以季刊或半年刊形式吸引高端讀者，近年頗為成功，吸引年輕讀者「儲書」，引來高質素的廣告客戶，但香港高端市場狹小，普遍讀者喜愛「速食」，不愛讀長文，亦較不願意付費購買資訊，令香港旅遊消費雜誌難以複制歐美成功模式。

U Magazine專營網上內容，呂秉權認為，若傳媒向精品化發展，需要找到其獨特的增值位置，才有望在芸芸的網上雜誌和網站中脫穎而出，「但係每一間機構都會係咁做，所以競爭好激烈」，並會面對標題黨和內容農場傳媒的壓力，但現時網媒難以迴避，「避免唔到玩呢一種遊戲，但不可能喧賓奪主，唔可以做低個格調，係一個幾難嘅定位」。他亦承認，現時經濟復甦不似預期，政治環境不佳，很多有經濟能力的中產家庭移民，公眾觀看傳媒資訊亦減少﹕「冇乜嘢好睇，亦貪圖免費資訊，令傳媒行業前景愈來愈差」，相信各媒體會開源截流，例如縮減規模或裁員，最終在汰弱留強下將有媒體倒閉，開源則是增加贊助內容，但有機會會越過界線，對行業操守會有一定妥協，但傳媒仍應抱持專業，若贊助內容「太鱔」，讀者亦會看膩，損害媒體形象，讀者亦不會再看。

但呂秉權認為，若旅遊雜誌找到自己的定位，做出格調和品味，「讀者經過你，會有信心，睇你係身份象徵」，以專業做報道，在報道和廣告找到平衡，亦可令客戶形象增值。他又強調，網媒時代下內容農場的做法亦無可避免，但真材實料報道才是根本，「有好堅、好紮實嘅獨家內容，再睇下點樣包裝，再sell（推銷），好過標題黨，讀者畀你呃兩次，就會走咗去」。