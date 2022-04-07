創回歸後歷史 李家超仕途一直平步青雲

紀律部隊出身的李家超仕途上創造多個歷史，是回歸後首個警隊出身任保安局長、政務司長，未來可望更上一層樓，首名由「武將」出任的香港特區行政長官。

現年64歲的李家超畢業於九龍華仁書院，高考後獲港大工程學系錄取，惜因家庭原因放棄入讀，並於1977年加入警隊，由見習督察做起，主力刑事偵緝工作，曾參與調查多宗轟動案件，包括「大富豪」張子強案。仕途一直平步青雲，2002年，李家超被借調至保安局，以研究有關電腦罪行的立法事宜；2003年，獲警務處保送至英國倫敦的皇家防衛學院進修，同年回港，獲晉升為警務處助理處長。2010年晉升警務處副處長。他於警隊任職期間，透過警隊與澳洲查爾斯特大學合作的計劃，取得公共政策及管理的碩士學位。

2012年放棄英籍，出任梁振英政府的保安局副局長；2017年林鄭月娥當選特首後，李家超更擢升為保安局長，期間推動《逃犯條例》修訂，觸發回歸以來最嚴重管治危機。2021年6月，李家超接替張建宗出任政務司長，成為首名警隊出身的政務司長。若他更上一層樓，成功參選及當選特首，將是首名紀律部隊出身的特首。

家庭方面，李家超已婚並育有兩名兒子。過往傳媒曾報道，兩名兒子均於港大畢業，當時二人於商界工作，並在八十年代後期曾被兒子提名並當選「十大好爸爸」，該選舉由青少年服務處旗下家庭事務委員會舉辦。