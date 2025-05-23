創意發明連結生活 收集雨水淨化成飲用水 青松侯寶垣小學團隊 榮獲沙地阿拉伯教育部獎

水源珍貴，切勿浪費！香港已多年沒有試過因天氣乾旱而需要制水，但在一些雨量稀少，或是正面臨天災人禍的地區，往往難以覓得潔淨的可飲用水源，從而對生命構成威脅。由一班小四至小六年級同學組成的創意團隊，為協助更多受災和戰亂地區市民能飲到潔淨的水，因而研發出無需電力，輕盈便攜，內置過濾器的雨水收集器，更可配合雨鏈加快雨水收集速度。憑著這項發明，團隊於「第50屆日內瓦國際發明展」中榮獲沙地阿拉伯教育部獎，成為首次獲得此項殊榮的其中一間香港小學。

參與展覽的同學指在日常新聞中得知不少地區欠缺潔淨的食水資源，特別在偏遠地區更有食水短缺及受污染等問題。而雨水必須過濾後才可飲用，因此團隊萌生製作便攜式過濾器，希望可讓這些地區的居民更方便收集雨水，並使用過濾器化為可直接飲用的潔淨水。「根據聯合國的最新統計，全球約30億人最少一個月沒有乾淨的食水可用。故我們身處香港如此幸福的地區，也想造福於難民營或受自然災害影響的人。」因此同學雖然有其他發明方向可選擇，但雨水收集過濾能讓更多人獲益，特別在非洲、難民營、戰爭地區，這發明能拯救更多人性命，因此團隊選擇了濾水器作為發明的方向。

輕巧便攜無需用電 淨化雨水可即飲用

由於現時大多數過濾器都需要用電及體型龐大，而同學希望研發輕巧便攜，且無需電力也可使用的過濾器，經過資料搜集最後決定採用「半滲透性網絡絲狀過濾器」，不單輕便易攜，而且安裝到水瓶上只需用口吸已可代替電力產生水壓，並達到過濾雨水的功效，有效殺滅99.99%細菌，有效期長達兩年。由於實驗需要收集及過濾雨水，但做實驗時卻碰巧降雨量不高，同學需以高壓水槍向天射水模擬下雨，再收集數據進行對比，得出公平準確的結果。實驗證明在相近的環境和條件下，過濾器配合雨鏈所收集到的雨量，是單只靠過濾器收集的3倍。而過濾器是採用PETG 耗材3D打印製成，成本並不高。