創新科技發展藍圖｜五年內冀吸過百科企落戶　增資助住宿招科研人才

面對人才流失，局方指將會加大力度招募海外年輕科研人才、吸引香港海外留學生回港發展、加強資助以及增加人才住宿配套等措施，吸引人才來港。另外，亦會加強培育本地科創人才，並進一步在中小學推動創科相關的教育。

創新科技及工業局今日(22日)發表「香港創新科技發展藍圖」，當中強調以「完善創科生態圈，推進香港『新型工業化』」、「壯大創科人才庫，增強發展動能」、「推動數字經濟發展，建設智慧香港」及「積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑」四大方向，發展創科產業。

五年內冀吸過百科企落戶

被問到如何吸引龍頭企業落戶本港，創新科技及工業局副局長張曼莉表示，當局近月已主動與海內外企業接洽，尤其是「人工智能與數據科學」、「生命健康科技」、「先進製造與新能源科技」等策略領域，不少計劃正在洽談中。

而有不少企業已留意到本港在《施政報告》的創科措施後，更主動聯繫港府，探討在本港落戶和擴展。但張曼莉並提及相關企業詳情，僅稱在2027年前，會吸引不少於100間具代表性、高增長潛力的企業落戶本港，當中最少20間要是龍頭企業。

提供住宿配套

對於搶人才及為人才提供住宿配套細節，創新科技署署長潘婷婷則指，現時科學園已設創科斗室，並欲在科學園附近，興建第二座創科斗室。同時，落馬洲河套區現已預留土地，用作創科人才配套設施，而擬議建設的北部都會區的「國際創科新城」內，亦會有相關住宿配套。

她續指，明年4月1日起，持博士學位的研究人才，亦會提供額外的生活津貼，去幫補住宿方面的開支，強調有關部門會密切留意，以挽留更多創科人才。