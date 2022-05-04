創新科技｜議員辦公室亦創科 走入元宇宙連繫年繫人

元宇宙除是科技玩意、新市場，更可以是幫助議員工作的新工具。選委界立法會議員吳傑莊設立全港首個「元宇宙議員辦公室」，冀加強地區服務，接觸年輕人。吳傑莊指出，隨科技進步，虛擬世界盛行，加上兩年多新冠疫情，年輕人又喜歡嘗試新事物，也對創新、創意科技甚感興趣，所以決定另闢蹊徑接觸和聯繫年輕人，日後可以「分身」同與多個市民會面。

需本人接見仍需預約

吳傑莊的元宇宙議員辦公室已投入服務，由約5名議辦職員實時處理市民查詢，目前可容納100人；共有6個空間，分別是「吳講吳知交流聽」、「超時空畫室」、「數碼共融互動室」、「初創平台知多啲 」、「健康研究室」及「數字經濟課室」，用以舉辦展覽、演講及展示影片等。市民可利用手機、電腦或VR 虛擬實境裝置，透過網站進入元宇宙議辦，市民也可藉虛擬角色在議辦求助，職員可實時解答疑問，並利用螢幕展示功能，顯示相關資料。吳補充，正研發AI為自己造「分身」解答市民疑問，更可以有不同語言版本幫助少數族裔，惟他本人不可能24小時全天候工作，市民需要他個別服務則仍需預約。

冀接觸年輕人

吳傑莊在上月8日於葵涌邨開設了地區辦事處，認為除傳統議辦，可進一步利用科技，加強對普羅巿民的服務，提升地區工作的能力，同時增加接觸年輕人的機會，所以設立元宇宙議員辦公室，吸引更多年輕人參與地區事務，也可為地區居民提供全天候服務，令議辦工作更多元化和更加貼近巿民需求。

正值五四青年節，吳傑莊議員辦事處也舉行了「五四青年節攝影比賽暨元宇宙展覽」，勝出者除獲獎以外，得獎作品更可以在「元宇宙議辦」中展覽，稱今次攝影比賽在短時間內已吸引到大批年輕人參加，可見年輕人的活力，以及對新事物和科技的興趣。