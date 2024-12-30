創科企業廢膠升級再造變隔音裝置 謝展寰︰助回港設廠

香港2023年都市固體廢物中，廢塑膠佔19%，若將廢膠回收重用，不單可降低堆填區壓力，甚至可創造經濟價值。有創科企業獲政府資助，研發將回收塑料升級再造高增值的聲學超材料技術，可用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。當局指，會繼續吸引和協助企業在港發展綠色科技項目，將成果轉化為具商業價值的產品，並在本地生產。
環境局長謝展寰在網誌指，局方在2020年成立低碳綠色科研基金；至今已批出33個來自本地大學、公私機構的科研項目，涉款約1.47億元。政府亦會協助有潛力的項目轉化為具商業價值的技術或產品，並在本地生產；獲基金資助逾330萬元的本地綠色創科企業盧米科技是其中之一。
盧米科技研發團隊認為膠樽、餐具常用的塑料和建築材料常用的PVC等，回收再造後適合生產聲學超材料，可用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。該公司研發工作在香港進行，回收和生產工序則在內地，謝展寰稱，聲學超材料產品可用於建築等隔音降噪，以至正推進的北部都會區建設等；指塑膠的棄置量龐大，香港有原材料及市場，環境局正協助該公司在港設廠房，用本地原材料製造出聲學建材，再滿足本地市場，從而協助建立塑膠內循環體系，以及可推動創新科技持續發展。
另一間獲協助在本地設立生產線的是科技初創創冷科技(i2Cool)，曾獲得創新及科技基金資助研發具製冷效果的專利塗層，只需塗於建築物的屋頂或外牆，可毋須耗電下降低室溫，減低建築物耗電量；技術更開發出貼合於建築物的玻璃幕牆「輻射製冷膜」。i2Cool的產品已應用於包括迪拜購物中心等地標。
紅館天台塗製冷塗層料年省30萬度電
他指，明年舉行的全運會部分項目在香港舉行，為響應改造低碳場館措施，建築署已在香港體育館塗上製冷塗層，覆蓋面積約為9,700方米，料可為體育館降溫至平均攝氏24度，年省約30萬度電，相等於減少約150噸碳排放量；塗上塗層後的天台防水層，因溫度變化大減，料防水層的壽命亦可延長，節省維修成本。