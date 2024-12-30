創科企業廢膠升級再造變隔音裝置 謝展寰︰助回港設廠

香港2023年都市固體廢物中，廢塑膠佔19%，若將廢膠回收重用，不單可降低堆填區壓力，甚至可創造經濟價值。有創科企業獲政府資助，研發將回收塑料升級再造高增值的聲學超材料技術，可用於工地和室內的隔音裝置，以及揚聲器和耳機的聲學部件等。當局指，會繼續吸引和協助企業在港發展綠色科技項目，將成果轉化為具商業價值的產品，並在本地生產。

環境局長謝展寰在網誌指，局方在2020年成立低碳綠色科研基金；至今已批出33個來自本地大學、公私機構的科研項目，涉款約1.47億元。政府亦會協助有潛力的項目轉化為具商業價值的技術或產品，並在本地生產；獲基金資助逾330萬元的本地綠色創科企業盧米科技是其中之一。