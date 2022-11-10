創科公司研智能體檢站 盼遍及社區防病治病

新冠疫情爆發，加速市民對遙距診症的接受速度。有創科公司看準此市場，開發出遠程醫療智能體檢站「POD CUBIC」(下稱智能體檢站)只需5分鐘就能夠測量身高體重、體溫、血氧量等多達8項反映身體健康數值，有需要時可即時聯絡醫生，相關數據經網絡更直接傳至醫生，醫生會按使用者數據提供更科學的遙距診症。體檢站外形像港鐵站即影即有影相站，按指示將手腳放在指定位置便能偵測到身體健康數值。
今日開幕的香港國際醫療及保健展，參展商之一、開發該體檢站的POD Technology Limited聯合創辦人賴博新(圓圖)指出，團隊希望智能體檢站能遍布社區如屋苑、商場、鄉村，24小時提供服務，市民一覺「有啲唔妥」就去檢測，有問題及早處理，這亦可減省政府醫療開支。
賴博新表示，新冠疫情大大推進了遙距診症的發展，如醫院管理局流動應用程式「HA Go」就能預約遙距診症，除與醫生面診外，給市民多一個選擇。他坦言，香港私人遙距診症相關的配套尚未成熟，如5G未算普及，並須有醫生、護士、藥劑師和送藥服務等作支援。但相信經此一「疫」，遙距診症相關的配套會在未來一至兩年內發展成熟，亦看好市場。
由香港貿發局主辦的第13屆「香港國際醫療及保健展」和第二屆「亞洲醫療健康高峰論壇」為國際醫療健康周兩大重點活動。醫療展雲集逾300家來自本地及不同國家和地區的展商，包括加拿大、中國內地、韓國和台灣，參與實體展及網上展。今屆展覽將以全新的「EXHIBITION+」(展覽+)模式舉行，環球展商、業界人士和買家除了參與11月9至11日的實體展，還可於11月9至18日期間，透過「商對易」平台進行線上洽商。