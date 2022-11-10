創科公司研智能體檢站 盼遍及社區防病治病

新冠疫情爆發，加速市民對遙距診症的接受速度。有創科公司看準此市場，開發出遠程醫療智能體檢站「POD CUBIC」(下稱智能體檢站)只需5分鐘就能夠測量身高體重、體溫、血氧量等多達8項反映身體健康數值，有需要時可即時聯絡醫生，相關數據經網絡更直接傳至醫生，醫生會按使用者數據提供更科學的遙距診症。體檢站外形像港鐵站即影即有影相站，按指示將手腳放在指定位置便能偵測到身體健康數值。

今日開幕的香港國際醫療及保健展，參展商之一、開發該體檢站的POD Technology Limited聯合創辦人賴博新(圓圖)指出，團隊希望智能體檢站能遍布社區如屋苑、商場、鄉村，24小時提供服務，市民一覺「有啲唔妥」就去檢測，有問題及早處理，這亦可減省政府醫療開支。

