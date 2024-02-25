創科公司研發無電製冷技術 助降低車廂溫度

夏日炎炎，車廂的室內氣溫往往很高，調低冷氣溫度雖有效卻不環保。有本地初創公司把自家研發的「無電製冷技術」應用至交通工具、布料等應用範疇，令車廂內溫度分別可下降攝氏3至5度。公司計劃今年下半年還將會把技術運用到陶瓷、纖維布料，製成有製冷效果的衣服、布料等。

位於大埔科學園的「創冷科技」，早前憑藉研發「無電製冷」建築物料成功進入國際市場，物料可降溫達攝氏30度的效果，獲杜拜、阿布扎比、菲律賓、馬來西亞等多國大型建築項目採用。在創冷科技行政總裁朱毅豪的辦公室，放滿不用型式的散熱物料，這些產品都應用了他有份研發的「無電製冷技術」，塗於建築物表面有隔熱兼降溫效果，溫度降幅可達30度。幾經改良，物料現具備防塵、防腐蝕、防油、防霧，甚至變色功能，冬天變深色吸收太陽光保溫，夏天回復淺色，反射太陽光加強製冷效果，做到冬暖夏涼。

可降低車廂內3度至5度

朱毅豪表示，散熱物料亦可應用到玻璃膜，並已開始於交通工具試驗，「使用塗料及玻璃膜的巴士和電動車，車廂內溫度分別可下降攝氏4.6度及3至5度。」他補充，今年下半年還將會把技術運用到陶瓷、纖維布料，製成有製冷效果的衣服、布料等。

現時，「無電製冷技術」塗料的價錢與普通油漆相約，獲不少商業機構、政府部門採用。近年更衝出香港，獲一帶一路國家青睞，如應用於杜拜購物中心、阿布扎比的酒店等。短短三年，創冷科技已漸上軌道，上年共接獲1,500萬港元訂單。他指，公司今年將繼續擴充，預計會由現時55人團隊，增加至百人，亦計劃於內地設瓷磚廠房，進行量產。」