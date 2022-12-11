創科博覽2022｜國家級展品登場 坐入車廂感受時速600公里磁浮車速度

中國首個太空站「天宮」早前完成建造階段，見證國家創科發展新里程，團結香港基金在灣仔會展明起至22日舉行創科博覽，免費入場，展出天宮太空站、火星探測車「祝融號」等模型，除航天科技，更有沉浸式展示萬呎米深潛器「奮鬥者號」和地表最快時速600公里磁浮列車互動體驗展覽，另有多場講座、科學示範逾200場活動，希望喚起參觀者包括學生青年對科普興趣。

互動展品增趣味

除展品，博覽設置多項互動體驗，包括在「奮鬥者號」模型中，駕駛艙彷真設計，讓參觀人士走入艙內，觀察多個螢幕展示「奮鬥者號」運作時的情況，在模型一旁，並設三面大屏幕展示深潛動畫，讓參觀人士彷如置身深潛器一樣潛入萬呎深海。陸地方面，磁浮車除有模型，更有模擬車廂，配合動畫讓參觀人士感受地表最快時速600公里飆車感受。

場地並設多個打卡位，包括有熊貓太空人「登月」和熊貓「嫦娥」，象徵中國人的嫦娥登月神話想象成真；月球和火星展區模彷星體表面，拿對角度拍照如在月球或火星上打卡。

團結香港基金：有得玩有得學習

中國文化研究副院長兼「當代中國」總編輯潘少權指，博覽希望展示國家十三五科技成果，讓觀眾感受國家科機成就，引發科普興趣，只靠書本難引發新創意。團結香港基金主辦博覽，副總裁呂淑琼表示，除展覽和數碼互動體驗，並安排了講座、科普電影、科學示範和表演超過200場活動，希望參觀者來到博覽「有得睇、有得聽、有得玩、有得學習」。