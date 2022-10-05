創科嘉年華月底舉行 將展出科研成果

創新科技署舉辦的「創新科技嘉年華」月底舉行，今年活動以「創科力量 夢想啟航」為主題。今年繼續以線上線下舉行，展出的科研成果中，包括香港理工大學研究團隊開發測量肝硬度的手持式無線診斷工具「Liverscan」及由迦密柏雨中學三名中學生研發的果皮製成餐具。

香港理工大學梁顯利生物醫學工程教授暨生物醫學工程學系講座教授鄭永平率領研究團隊開發的手持式無線診斷工具「Liverscan」能以無創方式，醫護人員可於5分鐘完成檢查並對肝硬度作更準確診斷。鄭永平表示，現時活體抽取肝組織檢查、血液檢查等診斷肝纖維化的方法有著不少限制，如活體檢查不宜重複進行，血液檢查在區分纖維化程度有局限。「Liverscan」除設計輕巧便攜，儀器被放在病人肋骨側時，儀器會向肝臟發送震動波計算及測量肝組織硬度及纖維化程度，再製成肝臟的超聲波圖像，讓醫護人士參考。但他指，暫未有推出市面，預期可以於診所及康健中心應用。研究成果將於「創新科技嘉年華」展出。

嘉年華亦會展出由迦密柏雨中學學生研發團隊開發產品，團隊透過廚餘果皮放進紅茶菌溶液，產生菌膜經特製後，可製成餐具紅茶菌杯及紅茶菌飲管，餐具用後可「吞埋落肚」，又或清潔後重用。

團隊成員關澔庭稱，研究旨在舒緩即棄餐具和廚餘製造大量垃圾的問題。他們的即棄杯及飲管可在攝氏95度耐受30分鐘，較紙飲管更耐用；成本亦分別為1.5元及3毫，相信低成本能有效吸引市場使用。

「創新科技嘉年華2022」於10月22至30日一連九日以實體及虛擬並行的形式舉行，市民可到香港科學園參與實體展覽。活動將有多個機構在現場展示創科成果，網上亦會舉行145場工作坊及近40場網上講座。此外，創新科技署署長潘婷婷提到，因應中國載人航天工程辦公室將首次在香港選拔載荷專家；為讓香港市民有機會參與國家載人航天工程，是次嘉年華也將會加入航天展覽，具體內容屆時會正式公布。