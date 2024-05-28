創科局稱現屆政府爭分奪秒工作　發展河套區為國際級創科引擎

立法會一個小組委員會討論北部都會區創科發展規劃，創新科技及工業局副局長張曼莉表示，為促進新質生產力，建設有利的創科環境，需要充足的土地，北都將會是創科工業用地的重要來源。因應財政預算案提出支持研發平台進駐河套區，並為河套生命健康初創企業提供孵化和加速計劃，當局正進行相關顧問研究，預計今年內完成。
內地研究連同提出處理方案基本只需6個月
工聯會梁子穎認為，河套的研究需時較長，相對來說，內地研究連同提出處理方案基本只需6個月。張曼莉表示，河套是國家戰略佈局的重要平台，現屆政府由上至下都馬不停蹄、爭分奪秒進行相關工作，包括研究河套用地可以發展成甚麼創科企業，從而成為國際級創科引擎。
選委界陳沛良關注，北都與現有科學園及數碼港如何分工及協調，令資源不會重疊。張曼莉說，本港將來的創科用地可以分為「南中北」格局，南面是數碼港，中部是科學園，以研發為主，北都因為有河套亦有新田科技城，有條件發展成為國際產學研平台，甚至發展至量產，處於價值鏈的高端位置，帶動深港兩地發展。
當局計劃將北都打造成智慧城市
議員張欣宇問到，當局計劃將北都打造成智慧城市，會否將無人駕駛及不同建築規劃元素擺放在北都。張曼莉表示，北都會是集優質生活、文化創科於一身的地區，無論河套抑或新田，當局都期望可以作為示範走廊，亦是開闢政策的試驗場地。
民建聯何俊賢引述流浮山居民表示，擔心當地發展創科的過程會影響原有生態和產業結構。張曼莉強調，發展與創新兼而有之是重要的原則，北都發展綱領強調生態建設。北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒說，流浮山將來會發展為洪水橋的擴展區，如有鐵路站後，計劃建設為數碼科技樞紐，但會保留海鮮街及會有適當的提升。
原文刊登於 香港電台