創科局稱現屆政府爭分奪秒工作　發展河套區為國際級創科引擎

立法會一個小組委員會討論北部都會區創科發展規劃，創新科技及工業局副局長張曼莉表示，為促進新質生產力，建設有利的創科環境，需要充足的土地，北都將會是創科工業用地的重要來源。因應財政預算案提出支持研發平台進駐河套區，並為河套生命健康初創企業提供孵化和加速計劃，當局正進行相關顧問研究，預計今年內完成。

內地研究連同提出處理方案基本只需6個月

工聯會梁子穎認為，河套的研究需時較長，相對來說，內地研究連同提出處理方案基本只需6個月。張曼莉表示，河套是國家戰略佈局的重要平台，現屆政府由上至下都馬不停蹄、爭分奪秒進行相關工作，包括研究河套用地可以發展成甚麼創科企業，從而成為國際級創科引擎。