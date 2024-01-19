劇協頒獎禮遭停資助　會長反駁指佩戴有色眼鏡「睇咩都有顏色」

香港戲劇協會今年的舞台劇奬頒獎禮，遭藝發局中止資助。藝發局解釋是和上屆頒獎嘉賓身份，和主持言論「意有所指、語帶雙關」有關。劇協今日召開記者會，要求藝發局收回「閃爍其詞」的言論，反駁指「當戴個眼鏡有顏色，睇咩都有顏色」。

劇協會長馮祿德表示，藝發局從來無要求協會事先提交頒獎禮計劃，或事前要得到其批准。而頒獎禮設有主題亦非這兩屆的事，上屆主題是「勇氣」，而以往主題包括「一團火」、「團聚」，同有鼓舞意思，代表中國香港是團結，有盼望及未來。