劇協頒獎禮遭停資助　楊潤雄：指扼殺創作空間是混淆視聽

劇協頒獎禮遭停資助 會長反駁指佩戴有色眼鏡「睇咩都有顏色」(陳奕釗攝)

香港戲劇協會今年的舞台劇奬頒獎禮，遭藝發局中止資助。藝發局解釋是和上屆頒獎嘉賓身份，和主持言論「意有所指、語帶雙關」有關。劇協今日召開記者會，要求藝發局收回「閃爍其詞」的言論，反駁指「當戴個眼鏡有顏色，睇咩都有顏色」。政府則發聲明指支持藝發局決定，有意見指扼殺創作空間是混淆視聽。 劇協會長馮祿德表示，藝發局從來無要求協會事先提交頒獎禮計劃，或事前要得到其批准。而頒獎禮設有主題亦非這兩屆的事，上屆主題是「勇氣」，而以往主題包括「一團火」、「團聚」，同有鼓舞意思，代表中國香港是團結，有盼望及未來。

對於藝發局指當時兩位主持以舞台上的「紅橋」為話題，馮祿德解釋舞台設計純粹以美學出發，如有偏見「睇咩都有顏色」。他解釋舞台設計、主持言論等並非一個「Package」，非一早想好要表達甚麼意思。藝發局亦質疑上屆邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲擔任頒獎嘉賓。馮祿德反問難道漫畫及電影不是藝術？

至於藝發局亦關注主持以「紅線」為話題，形容言論「意有所指、語帶雙關」。馮祿德指主持都是藝術家，不能直接，只能委婉提出心聲，「有則改之，無則加勉」。他提到協會會提醒得獎者發言時「不會到令人唔舒服，或有違法的事，特別在這個時代」。

馮祿德指會繼續堅負使命，舉行表揚出色藝術工作者的頒獎禮，直至所有客觀條件做不到則「到時再算」。馮祿德指目前未決定未來以甚麼形式舉辦頒獎禮，重申會合情合法舉行，「唔會有口實，痛腳畀你捉住」。 要求藝發局收回指控 馮祿德指召開記者會是要求藝發局再三澄清，要求收回指控，指劇協都有聲譽和尊嚴」。他又指，藝發局12月8日約見協會副會長時拿著兩封信，告知不會繳付上屆頒獎禮尾款的資助及不會資助今屆頒獎禮。他續指，不明白為何作為支持本港藝術發展的藝發局在接獲查詢時，就隨即停止資助，而非向協會了解。

政府支持藝發局決定 政府發聲明指支持藝發局暫停資助的決定，文化體育及旅遊局局長楊潤雄強調，任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作。就有個別意見指藝發局是次決定影響甚至扼殺創作空間，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽，絕不認同此等無理言論。 楊潤雄表示，藝發局確保公帑只會資助及支持內容合適的藝術項目是理所當然，用得其所，符合政府對藝發局的要求和期望。他重申政府堅定支持所有受政府資助機構履職盡責，在推動文化藝術發展與創作的同時，確保所獲公帑和公共資源運用得宜。