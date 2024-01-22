劇場視形傳譯化身導賞員 助聽障者欣賞戲曲

舞台上，兩位粵劇演員的演出唯妙唯肖，台下觀眾看得如癡如醉，人群中不乏視障或聽障觀眾。欣賞表演藝術從來不是健全人士的專利，劇場視形傳譯員與口述影像員就如「明燈」，在日前的共融茶館劇場體驗中，三位劇場視形傳譯員為聽障觀眾點亮了一盞明燈，為他們照亮觀看通往表演藝術世界的道路。

3名劇場視形傳譯Andy、Suzanne與Michael身穿一身深色衣服，與台上穿着鮮艷服飾的演員形成鮮明對比，向聽障觀眾以肢體演繹折子戲。台上的演員唸唸有詞，劇場視形傳譯則「指手畫腳」，配以稍稍誇張的動作，以手語為聽障人士傳達劇目的內容。

Suzanne介紹，劇場視形傳譯的工作是把戲曲中的對白，以手語演繹，讓聽障人士亦能即時明白戲曲中內容。她續指，要成功「演繹」一齣戲，必須先理解當中內容，「反芻」後再把內容以手語表達。「手語一般較有現代感，有別充滿古典味的戲曲」，因此，原本充滿現代感的手語，在Suzanne的演繹下變得古典味十足。

聽障人士也能當傳譯員

Suzanne與Andy早已是老搭檔，台上默契十足，今次則加入一位聽障人士Michael。進行傳譯時，Michael背向舞台，化身劇中主角與Suzanne對戲。不過，由於是聽障人士，他聽不到台上演員唱到哪一句，事前與Suzanne作充分準備就十分重要。「我們會一起看片，模仿演員動作；彼此又會設定一些眼神或手勢提示，提示Michael『開始啦』。」兩人甚至往往為4句歌詞練上3個鐘。

「我以往都有接觸過粵劇，但如何把我所學過的知識融入今次演出，就要經過反覆摸索。」Michael說。他以前曾在澳洲的劇團當演員，對藝術的熱愛開拓了他對藝術圈子無垠的探索，故他亦想把戲曲精彩之處與聽障人士分享。