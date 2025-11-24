劉兆佳：倘國家施經貿制裁料重創日本經濟 難從法律限制港人遊日

中日關係未有緩和跡象，據日本傳媒報道，香港特區政府暫停與日本的官方交流。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，目前局面屬於開始階段，中國未對日本「落重手」，仍希望日本首相高市早苗收回錯誤言論，挽回兩國關係。如果中方發動經貿制裁，相信已經疲弱的日本經濟將遭受重創。 未「落重手」仍希望高市早苗收回言論 劉兆佳表示，香港在大是大非問題上，必須跟隨中央表明嚴正立場， 但在配合國家針對日本的強硬態度，以及維持國際自由港的身分之間，中央一定會審慎考慮作出平衡，以免太大損害香港利益。

中央審慎考慮作平衡 以免損害香港利益 他認為很難從法律限制港人赴日本旅行，或者阻止兩地經濟文化交流，但中日關係不斷惡化，日本反華情緒將上升，到當地的交流活動可能遇到不愉快事件或者風險，相信相關人士知道如何處理新局面。

至於日本作為《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)成員國之一，會否影響香港加入RCEP進程，劉兆佳說，難以評估，始終日本未曾表態是否支持或反對香港加入。若香港制裁日本，日方加以報復，拖延本港加入RCEP屬無可奈何，香港亦不能不表態維護國家利益和尊嚴。

對於中日領袖未有在G20峰會見面，現時亦不具備明年初中日韓領導人會議的條件，劉兆佳表示，目前沒有外交機制緩和局面，美國和西方不敢表態支持日本，亦沒有國家能擔當「和事老」。他分析在日本右翼勢力抬頭之下，短期內未必撤回相關言論，因此最大可能是中方加大力度迫使日方退讓。

原文刊登於 香港電台