劉光源：美國政客以所謂制裁恫嚇香港法官 有違國際法原則

本港法律周舉行閉幕禮，中聯辦副主任劉光源致辭指，部分美國政客反覆揮舞所謂制裁的大棒，恫嚇香港檢控人員和法官，批評這種卑劣行徑明目張膽違反國際法原則和法治精神，形容是荒謬、無恥和惡意的行為。而過去數天香港有大規模示威反對美國所謂制裁，事實證明恫嚇不能遏制香港法治，任何擾亂香港法治及破壞一國兩制原則的企圖注定失敗。他指《香港國安法》實施3年多以來，香港法治基礎更為堅實，營商環境更好，任何人如不帶偏見都可看見。

林定國指若無安全環境，夢想將成為幻想 律政司司長林定國則致辭指，安全是發展的前提，香港是充滿機遇的地方，但如果沒有安全可靠的環境，夢想將成為幻想，因此需要認真及正面看待國家安全問題。他指就國家安全立法純屬是保護性質，不是入侵性質；是防衞性質，而不是攻擊性質。林定國以注射疫苗比喻國家安全法，以病毒比喻危害國家安全的行為，指接種疫苗可能被視為「入侵」身體，但疫苗實際目的並非要帶來痛苦，其實是為保障健康和生命，保護身體免受各種病毒帶來潛在傷害。林定國強調，訂立國家安全法不單是憲制責任，亦是有實際需要。