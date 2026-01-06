劉宇隆料冬夏季流感或重疊 今早跌至12度持續寒冷

天氣忽冷忽熱，又正值流感季節，體質較弱人士須多加留意。天文台昨公布，上月天氣異常和暖，平均氣溫為有紀錄以來12月份的第二高。天文台提醒市民，冬季季候風自昨晚起逐漸影響廣東沿岸地區，今日早上市區最低氣溫在攝氏12度左右，明日至周四早上持續寒冷。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，冬季流感季節仍未開始，難以預料會否與夏季流感重疊。
一股冬季季候風正影響廣東沿岸，天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，展望未來兩三日早上仍會持續寒冷，今早市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約18度。明日至周四早上市區最低11、12度左右，新界再低幾度，天晴非常乾燥，日夜溫差頗大。隨著季候風稍為緩和，周末至下周初華南氣溫略為回升，天氣將持續晴朗，但早上仍然清涼。
另一方面，天文台回顧12月天氣，指月內大部分時間華南的東北季候風普遍較正常弱，致去年12月本港遠較正常溫暖。全月無論是平均最高氣溫、平均氣溫及平均最低氣溫，皆是有記錄以來第二高；亦是1999年首次年內11月及12月均沒有發出寒冷天氣警告。同時，12月亦較正常少雨。
籲盡快接種疫苗
劉宇隆昨在一個電台節目稱，夏季流感季節自去年9月初已開始，但季節性流感疫苗接種計劃卻在9月下旬才開始，有不少學校爆發流感。他認為，數據顯示今次夏季流感季節，最快大約再過一周就會完結，而冬季流感季節仍未至，但不能排除與夏季流感重疊的可能性，呼籲市民做好防護。他表示，6個月至2歲幼兒接種率只有22%，呼籲所有市民盡快接種疫苗，亦應保持室內空氣流通，若乘搭公共交通工具等感擠迫，可考慮佩戴口罩。