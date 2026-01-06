劉宇隆料冬夏季流感或重疊 今早跌至12度持續寒冷

天氣忽冷忽熱，又正值流感季節，體質較弱人士須多加留意。天文台昨公布，上月天氣異常和暖，平均氣溫為有紀錄以來12月份的第二高。天文台提醒市民，冬季季候風自昨晚起逐漸影響廣東沿岸地區，今日早上市區最低氣溫在攝氏12度左右，明日至周四早上持續寒冷。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，冬季流感季節仍未開始，難以預料會否與夏季流感重疊。

一股冬季季候風正影響廣東沿岸，天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，展望未來兩三日早上仍會持續寒冷，今早市區最低氣溫約12度，新界再低兩三度，日間最高氣溫約18度。明日至周四早上市區最低11、12度左右，新界再低幾度，天晴非常乾燥，日夜溫差頗大。隨著季候風稍為緩和，周末至下周初華南氣溫略為回升，天氣將持續晴朗，但早上仍然清涼。