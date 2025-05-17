劉宇隆：新一輪新冠疫情爆發求診者增加 或因毒株變異

本港新冠病毒活躍程度處於高水平，兒童及成人嚴重個案的數字亦錄得升幅。衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，導致新一輪的新冠疫情爆發，原因很複雜，但估計主要可能因病毒株出現變異，污水監測顯示更多是KP.3病毒株。另外，去年10月至今年3月中，社區傳播率維持低水平，市民即使受感染亦未必有徵狀，或徵狀輕微。市民於半年前接種的疫苗，抗體已逐漸消失，結果自上月起，有一定數量人士受感染後，病毒逐漸在社區傳播，於診所及醫院陸續見到求診者增加。

劉宇隆在一個電台節目說，今年至今，重症及死亡個案相對去年高峰時期為少，但不能掉以輕心，因為高危群組仍面對高風險，現時的疫苗仍有效預防重症和死亡。他指出本港目前的疫苗接種率的確偏低，特別是小朋友，過去一年，6個月至11歲兒童，只是接種大約1100劑新冠疫苗。近期入院的個案，大部分無接種過疫苗。

關日華：關注兒童染新冠後出現多系統發炎綜合症 籲接種疫苗 衞生防護中心數字顯示，今年至今共有5宗兒童感染新冠的嚴重個案，亞洲兒童傳染病學會主席關日華相信實際嚴重個案的數字更多。關日華在一個電台節目解釋，原因可能因為部分病童入院後，很早已接受治療並康復，所以並未通報。他指出，本港在3月底至4月中，已出現5至6名兒童感染新冠病毒後，出現多系統發炎綜合症，主要是小朋友感染新冠並康復後，大約2至6個星期後，會發高燒、身體出紅疹及舌頭腫脹等，而且多個器官，包括心臟和肝臟會發炎，這些都是新冠感染後免疫系統的反應引致，多數發生在5、6歲的小朋友身上。他強調這些病毒需要在深切治療部接受治療，亦有死亡風險，疫苗接種可以預防這類嚴重疾病出現。

關日華強調在過去病例當中，部分染病的兒童會有「長新冠」症狀，主要持續半年至一年，包括味覺消失等，多數一至兩年會完全康復，再次呼籲家長帶小朋友接種新冠疫苗。 原文刊登於 香港電台