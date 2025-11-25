劉家良骨灰被盜｜翁靜晶揭兩人受害 包括寶福山創辦人馮成 另一人「個個都唔敢講」

沙田寶福山發生多宗名人骨灰懷疑被盜事件，包括著名功夫電影導演劉家良。劉家良遺孀翁靜晶月初在YouTube節目透露事件，更指包括部份名人的骨灰亦被盜，強調絕不會交贖金。她昨晚（24日）的最新影片透露，除了劉家良骨灰被人偷走，還有另外兩名受害人，包括寶福山創辦人馮成，及另一位「個個都唔敢講嘅人」。

警方早前回覆《am730》查詢時表示，有關案件仍在調查中，由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進，據早前消息稱已有一人被捕，有關案件已於法庭提堂，正繼續調查幕後主腦，尚有至少四名涉案人士在逃。有傳媒引述消息指，盜竊骨灰事件與懷疑來自內地或柬埔寨等東南亞國家的犯罪集團有關，早前來港連環作案，今年年中在沙田寶福山盜竊多位已故名人富豪的骨灰，部分先人的家屬收到電話勒索交出數千萬元才能贖回骨灰。

「一毫子都唔會畀綁匪」 翁靜晶的YouTube頻道「危險人物2.0」昨晚發布新影片，她於本月晚宴活動上台指，自月初發布影片交代劉家良骨灰被盜後，綁匪經第三者渠道聯絡要求交100萬美金贖金，但她表明拒絕，「睬佢都傻」。翁續指綁匪更「奇怪地」教她追究寶福山索取賠償金，把當中一部份作為贖金交款，但她表明不打算這樣做，就算成功取回骨灰也會撒灰或倒入大海，因擔心將骨灰放回寶福山之後，對方又再前來偷竊勒索，此外她打算將15個骨灰龕位以合共1500萬元悉數出售，款項會分發予75歲以上有需要的長者，強調「一毫子都唔會畀綁匪」。

質疑有「內鬼」一同犯案 翁靜晶更質疑有「內鬼」一同犯案，更透露有另外兩名受害人：「除咗我呢一單之外，另外有一單，有兩個受害人，佢哋個位係20呎高，而且佢個塊碑唔細得過劉師傅，都9個位、6個位」，匪徒要爬上抬下厚重的石碑，並拿走入面的骨灰等物品，之後完全還原，相信是有多名匪徒合作，甚至有「內鬼」，「其中有一個受害人呢，仲係寶福山個老闆。所以點解我唔想告佢哋原因，其中一個係佢都已經好慘，佢自己嗰個都被人偷埋。」期間影片節目畫面顯示了已故寶福山創辦人馮成的照片。翁靜晶及4再稱「另外一個我就真係唔講得啦，另外一個真係個個都唔敢講嘅人嚟，咁樣嘅人都會被人偷走，你話呢個係咩世界呢？」她認為事件涉及報復行為，匪徒希望從中獲得贖金，更指偷竊者作案前是被其他人告知，相關先人的家屬很富有，她曾為此質問與其聯絡的第三者，獲回覆「叫我來那個人話佢(劉家良)有100億(元)身家，最少都10億啦」。