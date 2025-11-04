劉家良骨灰被盜｜遺孀翁靜晶拒交贖金 O記調查案件 寶福山：事件複雜正配合調查

沙田寶福山發生多宗名人骨灰懷疑被盜事件，包括著名功夫電影導演劉家良。遺孀翁靜晶在YouTube節目透露事件，更指包括部份名人的骨灰亦被盜。之後匪徒傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，卻被警方攔截，翁靜晶質疑背後疑涉柬埔寨詐騙集團，表明絕不會付贖金。 《am730》向寶福山查詢多少宗骨灰被盜，寶福山代表李小姐未有透露案件詳情，包括多少位先人骨灰涉事，僅回應屬個別事件，但形容「情況較為複雜」，已報警交由警方處理，寶福山正配合調查，寶福山亦已全面檢視保安系統加強閉路電視監控，防止類似事件再發生；警方回覆《am730》查詢時表示，案件仍在調查中，由有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。





據報另有部份名人骨灰被盜 劉家良是著名武術指導及導演，於2013年離世，其在沙田寶福山的靈位碑位沒有破損，寶福山範圍內未見有告示提及事件。劉家良遺孀翁靜晶昨晚（3日）透過其YouTube節目《危險人物2.0》透露，8月尾收到寶福山職員電話，指劉家良骨灰被盗，被問及是否同意警察打開龕位檢查。翁靜晶表示起初以為詐騙電話，因為靈位內並沒有貴重陪葬品。 翁靜晶之後聯絡警方，警方向她出示疑犯拍攝的兩個長方形木盒相片，她指劉師傅的牌位較大較高，有15格，中間打通，放了兩個較大骨灰箱。警方於8月尾掀開靈位石碑，僅剩紅、黃色兩塊布及一本劉家良生平紀念冊。翁靜晶提到喪禮期間曾留下字條，大意為「此處為劉家良墓地，內無貴重財物，僅有骨灰，毋須偷取」，惟現時該字條與骨灰同告失去。墓碑面積很大且重，她相信至少有三名賊人才能抬出墓碑，他們先刮走玻璃膠，再扭開螺絲盜墓，偷走後再上回螺絲。職員日間上班時，根本難察覺先人墓碑被移動過。