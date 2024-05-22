劉震：約50間公司或團體稱有興趣租用啟德體育園設施

啟德體育園預計明年上半年啟用。文化體育及旅遊局副局長劉震回應質詢時表示，啟德體育園有限公司一直與不同政府部門及各持份者保持緊密聯繫，了解不同界別對使用啟德體育園設施的需要及意向；並積極與有意合作的機構跟進和商討在啟德體育園舉辦活動的安排。目前啟德體育園有限公司已與超過200多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，約50間公司及團體已表示有興趣租用啟德體育園的設施，並正在了解租賃場館的細則。

體育園將透過手機應用程式提供一站式服務 餐飲設施方面，劉震表示，啟德體育園內有各式各樣的餐飲設施，當中包括70多間特色的多國美食、流動餐飲攤位，以及9間在美食海灣的多元化概念餐廳。此外，啟德體育園毗鄰九龍城和土瓜灣兩個食肆林立的地區，市民和遊客亦可輕鬆前往上述地區品嚐不同的地道美食。啟德體育園亦將透過其自行研發的手機應用程式提供一站式的便捷服務，為到訪人士提供包括消閒餐飲服務和不同活動的推廣訊息。

