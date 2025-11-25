劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子　判囚4個月

案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。

被告劉駿軒(29歲)，報稱自媒體工作者。他承認一項傷人罪，指他在7月4日，在尖沙咀金馬倫道23號至25號金馬倫廣場2樓A鋪「今晚打邊爐」內，非法及惡意傷害葉子健。他早前在屯門法院承認一項普通襲擊罪，指他於9月3日在天水圍頌富廣場第一期星巴克咖啡襲擊女子X 。控方透露，劉有9項案底，其中5項涉及暴力。