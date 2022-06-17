劉鳴煒將離開董事局 龐建貽獲委任為海洋公園主席

政府今日（17日）宣布，行政長官已委任龐建貽和黃思遠分別為海洋公園公司董事局主席和副主席，並委任8名新任成員，以及再度委任7名現任成員，任期2年，由今年7月1日起至2024年6月30日止；劉鳴煒將卸任海洋公園董事局主席。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，龐建貽於2019年加入董事局，現為董事局副主席，一直積極參與制定海洋公園的未來策略及海洋公園公司其他重要發展項目。他指，龐建貽擁有豐富的商界經驗，對推展未來策略亦有深入理解，並一直充分投入董事局的工作，是擔任董事局主席的最佳人選。

同時，邱騰華感謝即將卸任的劉鳴煒，他於不同崗位服務董事局共14年，盡心盡力為董事局工作，協助制定未來策略，為公園開創新里程作出重要貢獻。

委任8名新任成員

當局並委任8名新任成員，以及再度委任7名現任成員，任期兩年起至2024年6月底。邱騰華表示，政府會繼續與海洋公園公司積極落實海洋公園的未來策略，以期將公園轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素，提升訪客體驗的度假勝地。

新獲委任的非官守成員為周明祖、李少穎、梁進、馬昀祺博士、蕭澤宇、Gray A Williams教授和黃顯榮，而漁農自然護理署署長（或代表）新獲委任為官守成員；獲再度委任的現任成員為張瑞蓮、馮秀炎、林天星、潘芷慇、胡陳德姿、發展局常任秘書長（工務）（或代表）和旅遊事務專員（或代表）。