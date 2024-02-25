劉麥嘉軒建議女性考慮強積金自願供款 22歲月供1500 退休時額外多314萬

積金局主席劉麥嘉軒今日(25日)表示網誌，截至去年底，女性強積金計計劃成員約有235萬，共總持有5,200億元。她建議，女性可考慮作自願性供款，壯大退休儲備，若計劃成員由22歲開始，每個月撥出$1,500作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計可額外累積多近314萬強積金。
劉麥嘉軒表示，截至去年年底，女性及男性強積金計劃成員分別約235 萬及 240 萬名，女性計劃成員持有的強積金約$5,200 億，而男性計劃成員則持有約$6,200 億。每名女性計劃成員平均持有$222,000 強積金，而每名男性計劃成員則平均持有$258,000 強積金。
她建議，在職女士可考慮作自願性供款，壯大自己的退休儲備，加強強積金的退休保障。若計劃成員由 22 歲開始，每個月撥出$1,500 作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計 可扣稅自願性供款會協助計劃成員額外累積多近314萬強積金。事實上，在7.2萬個TVC帳戶持有人中，43%持有人為女性。
建議女性選擇預設投資策略
此外，劉麥嘉軒又建議在職婦女考慮選擇俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(default investment strategy，簡稱DIS)。她稱，DIS有三大優勢，包括設有收費上限、自動隨齡降險、採納分散投資的原則。
過去一年，DIS旗下的65歲後基金的淨回報是7.3%，另一隻核心累積基金更錄得14.3%的淨回報。截至去年12 月，約有330萬個強積金帳戶投資於DIS，較一年前穩步上升約14%。每十個強積金帳戶中，就有3個投資於 DIS，可見DIS越來越受計劃成員歡迎。在所有投資於 DIS 的強積金資產中，女性計劃成員持有的佔比為 44.5%。