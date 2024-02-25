劉麥嘉軒建議女性考慮強積金自願供款 22歲月供1500 退休時額外多314萬

積金局主席劉麥嘉軒今日(25日)表示網誌，截至去年底，女性強積金計計劃成員約有235萬，共總持有5,200億元。她建議，女性可考慮作自願性供款，壯大退休儲備，若計劃成員由22歲開始，每個月撥出$1,500作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計可額外累積多近314萬強積金。

劉麥嘉軒表示，截至去年年底，女性及男性強積金計劃成員分別約235 萬及 240 萬名，女性計劃成員持有的強積金約$5,200 億，而男性計劃成員則持有約$6,200 億。每名女性計劃成員平均持有$222,000 強積金，而每名男性計劃成員則平均持有$258,000 強積金。

她建議，在職女士可考慮作自願性供款，壯大自己的退休儲備，加強強積金的退休保障。若計劃成員由 22 歲開始，每個月撥出$1,500 作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計 可扣稅自願性供款會協助計劃成員額外累積多近314萬強積金。事實上，在7.2萬個TVC帳戶持有人中，43%持有人為女性。