劉麥嘉軒：自願性供款可扣稅 每年上限60000元

正值報稅季節，積金局主席劉麥嘉軒提醒，在剛過去課稅年度已供強積金可扣稅自願性供款(TVC)的市民，可在報稅表填報TVC金額，以享薪俸稅或個人入息課稅稅務扣除，扣除額上限為每年$60,000，以現時最高的稅率（即17%）計算，每年最多可以節省$10,200稅款。

TVC帳戶過去一年增一成

劉麥嘉軒在網誌表示，強積金可扣稅自願性供款(TVC)推出至今剛滿4年，其帳戶數目每年穩步上升。截至今年3月31日，TVC帳戶數目約68,000個，比去年同期上升一成，相對TVC推出的第一年，即2020年3月31日，高出79%。當中約三分之一的TVC帳戶由45歲以下的計劃成員持有。

劉麥嘉軒指，市民開設TVC帳戶後，可因應自己的個人財政狀況及能力，自行決定TVC的供款次數及金額，亦可隨時調節或暫停供款，甚至可將整筆TVC帳戶結餘轉移至其他強積金計劃的TVC帳戶。隨著經濟慢慢好轉，她鼓勵計劃成員保持定期供TVC的習慣，甚或增加供款，未雨綢繆。

複息效應滾存增值

她又表示，強積金是長線投資，TVC亦會透過複息效應隨年月增長滾存增值，連同強制性供款所累積的強積金，使退休生活更添保障 。她以一名45歲打中工仔為例，除了每月作3,000元的強制性供款外(包含僱主供款部份)，若他亦連續每月作出5,000元TVC(即每年60,000元 TVC)，假設平均每年的投資淨回報為 3.7%；20 年後，估算從TVC 所產生的強積金接近180萬元，再加上強制性供款於同期所累積的強積金，估算合共超過280萬元。

就財政司司長在預算案建議，提高僱主為 65 歲或以上僱員作強積金自願性供款的稅務扣減，由現時該等開支的 100%增至 200%。劉麥嘉軒形容此為一個三贏方案，積金局十分支持，並正積極配合政府研究執行細節。