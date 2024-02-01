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2024-02-01 08:43:00

劍擊｜江旻憓多哈站重劍大獎賽封后

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江旻憓多哈重劍大獎賽封后。(香港劍總)

江旻憓多哈重劍大獎賽封后。(香港劍總)

世界「一姐」江旻憓（Vivian）在國際劍聯重劍大獎賽的多哈站，在女子個人賽以15:14擊敗世界排名36的意大利劍手Giulia Rizzi，取得個人生涯第2個大獎賽分站冠軍，亦是她8個月來首面國際賽金牌。

江旻憓於64強險勝意大利劍手Sara Maria Kowalczyk 15:14。她在32強戰第3局突圍，遂以15:8力壓美國的Isis Washington。其後江旻憓強勢接連擊敗愛沙尼亞的Irina Embrich，以及Katrina Lehis晉身4強。江旻憓4強對手為美國劍手Hadley Husisian，二人一度拉鋸，最終以15:14「決一劍」取勝。決賽面對Giulia Rizzi，江旻憓主動搶攻一度拉開4:0，第3局對手一度追成13:13，但無阻Vivian順利在「決一劍」階段以14:13摘金

Vivian順利在「決一劍」階段以14：13摘金。(香港劍總)

Vivian順利在「決一劍」階段以14：13摘金。(香港劍總)

佘繕妡今日正賽再度亮相

港隊今次一共派出67女出戰，其中江旻憓以頭號種子身份免戰資格賽，其餘6名劍手佘繕妡、陳渭泠、連翊希、朱嘉望、陳祉澄及陳海琳則需出戰資格賽。其中佘繕妡日前順利在淘汰賽擊敗加拿大劍手Leonora Mackinnon，於今日正賽再度亮相。世界排名第53的何瑋桁雖然在正賽首輪以6:15不敵意大利的「世一」劍手Davide Di Veroli，但仍然守著奧運個人資格席位的亞洲及大洋洲區第2位，有望進軍巴黎奧運。吳浩天於16強以9:15不敵Federico Vismara止步。

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