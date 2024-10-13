劏房戶調查人均居住面積中位數45方呎，細過高設防監獄。

劏房租管已經實施超過兩年半，明愛住屋權益發展工作小組於八月至九月訪問了149位中西區、觀塘區、九龍城區、荃灣區及南區基層劏房租戶，受訪者整體的人均面積中位數只有45平方呎，團體形容比63平方呎的高度設防監獄更細；整體住戶租金中位數為5300元，最貴的地區為荃灣，達到5800元，而人均面積中位數只有37.5平方尺；整體平均呎租為46.39元，對比本年八月私人住宅平均呎租37.88元高出逾二成二。 51.7%最低劏房面積應大於10平方米 劏房住戶最希望政府介入的五大劏房標準分別為：消防安全、有窗通風、樓宇安全、衞生環境及獨立水電錶，51.7%受訪者不同意政府提出的7至10平方米的最低劏房面積，認為面積太細，影響身心健康，建議應訂於10平方米或以上，並必須確保業主有跟足相關標準。負責調查工作小組建議政府將規管業主安裝水電錶，納入為最低劏房標準之一。

97.3%無裝獨立水錶電錶 受訪劏房戶住得細住得貴，更疑被業主濫收水電費；調查發現，大部分受訪者的租賃仍未有跟足條例，近三成沒有簽約，51.7%沒有打釐印。97.3%受訪者劏房單位沒有安裝獨立水錶及電錶，只有一戶有正式的獨立水電錶，另外三戶業主更要求他們作代理人收取其他劏房住戶的水電費。85.6%業主無提供正本水電費單，工作小組指，反映即使劏房租務管制規定業主必須履行其權責，但劏房租客仍然面對業主不同的類型違規行為。

劏房戶︰業主隨意加電費 譚女士現居少於70呎劏房，指在簽約時業主拒絕打釐印，天花爆裂亦拒絕維修。她亦分享過往經歷，簽約時列明電費每度$1.5，半年後業主將電費加至$1.8；曾與業主理論，但被以重新裝修為由逼遷，擬取回按金時，業主指過去四個月電費加到$2.3，只能取回$1000按金。她希望未來最低劏房標準包括每家每戶擁有獨立水電錶。 工作小組指，自條例實施至2024年4月，差餉物業估價署（差估署）共接獲678個有關分間單位租務管制的投訴（當中包括透過表格AR3及AR4作出的投訴），反映數字同現實情況有落差。截至2024年10月，差估署成功檢控415宗個案，罰款都只是介乎400元至34800元，工作小組認為罰則過輕，致條例不會成為「無牙老虎」，形同虛設。