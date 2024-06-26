力爭巨星啟德體育園響頭炮 李家超：盛事如追好女仔 個個都追

香港力推盛事經濟，明年啟用的啟德體育園有助舉辦大型演唱會及體育賽事，行政長官李家超被問到政府會否邀請國際巨星或著名球隊來港打響頭炮時透露，確實有嘗試爭取一些具號召力、世界矚目的表演盛事在體育園內舉行，並盡可能滿足對方需求，但商業原因需要保密。

李家超接受《星島日報》專訪時表示，對於市民認為受歡迎的活動，政府一定極力爭取，尤其是以一些影響力巨大、宣傳作用高、帶來的經濟效益大的名人為主的，但強調這些活動亦很搶手：「就好比我以前追女仔，好的當然個個都追求，一定要大家努力爭取。」

爭取過程需暫時保密

他坦言爭取過程難以立即向外公開，需暫時保密，「對方（國際明星）也有許多選擇，我們要明白現實是這樣。當然在爭取過程中，我們會盡量告訴對方可以幫到他甚麼、帶來甚麼效益，他需要甚麼我們可盡量滿足。這個過程未必公開，但一定會做。」他指體育園主場館有5萬個座位、交通配套完善、有完備的商業和娛樂等設施，表演者到該處表演，定必覺得相得益彰。

李家超形容體育園是香港未來盛事經濟金漆招牌，一定會做好預演確保運作暢順，並爭取具號召力、受歡迎及世界矚目的表演舉行，只要活動成功舉行打響名堂，就會陸續有來，甚至爭取一些大型活動每年舉行。