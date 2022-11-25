力高私租蘋果廠房違反地契案 黎智英 黃偉強下月10日判刑

壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並向業主香港科技園公司隱瞞「力高顧問」租用將軍澳工業邨處所，昨晨在區域法院進行求情。黎智英代表律師形容，黎白手興家，其《蘋果日報》亦開創動畫報道新聞的先河，力高案中行為僅違反合約責任，不涉違反誠信。黃偉強代表律師則指黃出身基層，且有健康問題，並非案中主謀，冀寬大處理。法官陳廣池指案件獲公眾關注，需要時間撰寫判刑理由，押後案件至下月10日判刑。

國安法指定法官陳廣池甫開庭，即指案中「蘋果印刷」及黎智英私人公司「力高顧問」的得益、科技園公司的損失規模，以及被告是否在「破壞誠信」下犯案，將影響刑期，要求控辯雙方先達成共識。他又主動提出，控方如認為被告的行為操守，不再適宜管理公司，須由財政司經控方主動向法庭申請取消管理公司資格令，法庭無權直接下令。

惟陳官在休庭後指，法例另有條文且賦權法庭裁定取消資格令。辯方隨即進行求情。黎智英的代表律師指，黎智英沒有接受過高等教育，移居香港後從事手套工廠工作，到創立時裝品牌佐丹奴，及後來創立《壹週刊》等，是白手興家的創業家。黎隨後創立《蘋果日報》，及後成為本港最暢銷的報紙之一，又開創以動畫報道新聞的先河，在媒體歷史和發展上有重要地位。