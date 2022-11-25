力高私租蘋果廠房違反地契案 黎智英 黃偉強下月10日判刑

壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並向業主香港科技園公司隱瞞「力高顧問」租用將軍澳工業邨處所，昨晨在區域法院進行求情。黎智英代表律師形容，黎白手興家，其《蘋果日報》亦開創動畫報道新聞的先河，力高案中行為僅違反合約責任，不涉違反誠信。黃偉強代表律師則指黃出身基層，且有健康問題，並非案中主謀，冀寬大處理。法官陳廣池指案件獲公眾關注，需要時間撰寫判刑理由，押後案件至下月10日判刑。
國安法指定法官陳廣池甫開庭，即指案中「蘋果印刷」及黎智英私人公司「力高顧問」的得益、科技園公司的損失規模，以及被告是否在「破壞誠信」下犯案，將影響刑期，要求控辯雙方先達成共識。他又主動提出，控方如認為被告的行為操守，不再適宜管理公司，須由財政司經控方主動向法庭申請取消管理公司資格令，法庭無權直接下令。
惟陳官在休庭後指，法例另有條文且賦權法庭裁定取消資格令。辯方隨即進行求情。黎智英的代表律師指，黎智英沒有接受過高等教育，移居香港後從事手套工廠工作，到創立時裝品牌佐丹奴，及後來創立《壹週刊》等，是白手興家的創業家。黎隨後創立《蘋果日報》，及後成為本港最暢銷的報紙之一，又開創以動畫報道新聞的先河，在媒體歷史和發展上有重要地位。
求情︰違反合約責任 不涉違反誠信
黎的代表律師又指，今次案件屬違反合約責任，不涉及違反誠信。即使法庭認為黎智英涉詐騙意圖，其行為不算複雜精密，目的僅為方便，並非出於金錢利益。而力高顧問所佔面積只為「蘋果印刷」處所整體面積的0.16%，黎智英等人員未必意識到違反刑事罪行。陳官隨即主動提出，黎智英沒有呈交任何求情信，獲其辯方律師確認。
黃偉強的代表律師求情時稱，昨為黃61歲生日，他亦出身基層，自小有聽力問題，學業上須較平常人付出更多努力，多次應考公開試才升讀和完成文憑課程。而黃近年亦曾接受心臟手術及人工耳蝸植入手術，須繼續受醫學監察，且確診患上重度抑鬱症。
辯方律師又引述求情信指，黃過往循規蹈矩、工作盡責，對壹傳媒鞠躬盡瘁。而黃只是一名員工去執行職責，案中行為並非自把自為，而是徵詢過法律意見和上司後作出，即回覆科技園指力高沒有佔用蘋果大樓。
律師又指，黃在集團財政、管理和決策上都沒有實權，亦不是案中主謀，沒證據顯示他獲得個人利益，冀法庭考慮其背景、精神和身體狀況寬大處理。
法官陳廣池表示，案件獲到公眾關注，需要時間撰寫判刑理由，所以押後案件至12月10日判刑。黎智英因涉其他案件要繼續還柙，黃偉強則准以原有條件保釋候判。