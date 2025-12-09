功能界別逾半議席換新人 江旻憓當選旅遊界議員

新一屆立法會，在30個功能界別議席，有16名新丁成功晉新議會，其中最受關注的旅遊界中，「微笑劍后」江旻憓以131票，大比數擊敗得23票的任職旅行社東主馬軼超。江旻憓表示，榮幸獲選為代表旅遊界的立法會議員，衷心感謝業界的支持，稱會盡快投入工作，擔當好政策推動者與社會橋樑的角色，「為大家發聲，推動香港旅遊業發展」。

在零售及批發界亦競爭激烈，邵家輝以827票擊敗零售管理協會主席謝邱安儀(149票)，第三次當選立法會議員。邵家輝指，今次當選與過去不同，因選前經歷火災，令他心情很忐忑。他期望立法會復會後，可以盡快為災民提供支援，以及堵塞漏洞，又期望災民早日康復，慢慢走出傷痛。他又提到，零售行業現時面對很多困難，包括網購盛行、消費模式轉變等，期望本港可以多舉辦盛事，吸引更多旅客。