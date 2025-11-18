功能界別選舉論壇掀序幕 醫療衛生界談推動銀髮

政府主辦的立法會換屆選舉論壇進入功能界別環節，增設抽籤問答環節，但同樣不設辯論及跟進環節。首日舉行的是會計界和醫療衛生界論壇，其中會計界候選人談到如何協助中小企面對經濟轉型期等議題，醫療衛生界一場則談到人口老化下如何推動銀髮產業發展。

一連14日的28場功能界別選舉論壇昨掀起序幕，由文化體育及旅遊局前媒體主任黃穎君主持，除個人政綱介紹及必答環節，功能界別論壇新增抽籤問答環節，候選人要回答自己抽中的問題，惟同樣不設辯論及跟進環節。