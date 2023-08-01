功課學業忙 家中無空間 無人陪伴 逾七成兒童運動量未達標

適量運動有益身心 ，更有利小孩子發育成長。有調查指出兒童運動時間愈長，其快樂程度和生活狀況滿意度就愈高；但調查亦發現逾七成香港兒童運動量未達世衛標準(每日最少60分鐘中等至強烈強度體能運動)，兒童每天所做劇烈和中等強度活動時間中位數分別只有17.1及8.6分鐘。專家建議，當局應藉著維港泳、龍舟邀請賽等體育盛事吸引兒童多參與運動，又指親子運動與兒童快樂程度、生活滿意度呈正向關係，呼籲家長以身作則，多參與和投入運動。

香港小童群益會在今年1至4月透過問卷訪問了801位6至17歲兒童及青少年，了解兒童做運動及親子運動的情況。調查發現，61.8%受訪兒童屬「不活躍」或「低度活躍」，即運動量表現不合格，較疫情前上升7.9%。另有38.5%受訪兒童表示相比疫情前，現時運動的時間有所減少；其中運動7小時或以上的兒童較2018年調查(37%)少近十個百分點(27.3%)。

香港小童群益會研究及發展部主任周珮琪表示，阻礙兒童運動的三大因素分別是「功課/學業繁忙，沒有時間」、「家中空間不足」以及「沒有人陪伴」。

香港小童群益會總幹事劉翀補充，調查結果或與3年疫情，社交距離措施、體育場地設施關閉及體育課取消或以線上進行所致。他建議，學校宜平衡學科學習與體育活動的時間，並適度調節課業及考察要求，令兒童有足夠時間參與運動。他又建議，政府推廣對場地和時間要求較低的新興運動，並且把握大型國際盛事，如維港泳和龍舟邀請賽等，以宣傳運動的益處和樂趣。

