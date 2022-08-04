加入江旻憓方力申葉姵延減碳隊 多行一步一同籌款

多步行少乘車為環保出一分力，世界綠色組織6月在街頭成功訪問500名18歲或以上的香港市民。結果顯示，僅得7.8%人每周7天步行至少30分鐘，比例較去年同類調查的8.4%再減少0.6%。一周內沒有一天可步行超過30分鐘人，亦有幾近一成，反映出港人每周步行的時間嚴重不足，情況令人關注。

選乘交通工具而不步行的原因是，近三成四人指因趕時間或省時，其次是拿着重物或大型物件難以步行，佔22.4%。另有一成五受訪市民認為天氣因素會影響是否步行，若太炎熱、寒冷、或下雨時都會坐交通工具。

地球．敢「動」行2022

為鼓勵大眾在日常生活中為氣候變化而多步行，世界綠色組織主辦、大新銀行贊助「地球‧敢『動』行」2022，今年以「為氣候行多步，一同步出新未來」為主題，當中新增「地球‧敢『動』線上行 - 步足減碳大挑戰 」，分個人挑戰賽、企業及機構挑戰賽，所有參加者均可獲電子證書，在個人組別，步數最高的首十名參加者，更可獲得印有人氣卡通人物「癲噹」的紀念T恤、毛巾、Green WALK 環保布口罩、電子證書及其他精美禮品。

香港精英運動員擔任減碳隊長

今年的活動加設「大新銀行75周年公益挑戰賽」，5名香港精英運動員擔任減碳隊長號召公衆參加線上步行挑戰，包括活動大使方力申、劍擊「天后」江旻憓、越野跑名將黃浩聰、羽毛球名將「黑妹」葉姵延和「香港蛙后」江忞懿一同參與並成為減碳隊長，他們將在社交平台上號召公眾加入其隊伍以支持其慈善機構，每隊目標透過GREEN WALK HK 流動應用程式累積超過75萬步，於9月25日中午前達標，大新銀行將捐款15萬元予運動員代表的慈善機構，最多合共75萬元。

江旻憓表示：「是次活動集合大家的力量，一同將步數、減碳量轉化成愛心善行。希望大家可以支持，若五支隊伍分別成功步行75萬步代替駕車，將可以減少合共近600公斤碳排放，相等於27棵10年以上的大樹一年所吸收的碳排放，非常有意義。」

世界綠色組織行政總裁余遠騁博士表示，香港交通方便，即使短程，不少市民仍會選擇乘車，但代價是增加碳排放。全球極端天氣又因高碳排放量而越趨頻繁，結果氣溫越來越高，天氣越來越熱，大家更抗拒步行，最後演變成惡性循環，令人非常擔憂。

由即日起至9月25日，市民透過世界綠色組織的GREEN WALK HK流動應用程式參與，締造全民減碳紀錄。

活動詳情及報名可瀏覽以下網址：

http://wgo.org.hk/greenwalk/tc/whatsnew.php