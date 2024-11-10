加密貨幣公司新加坡合夥人涉香港酒吧落藥　女子公開過程幸獲侍應提醒

一間加密貨幣公司的新加坡合夥人，被指在酒吧與一名女子面試期間，在對方的飲品落藥圖謀不軌，事後隨即被公司中止職務。女事主之後在社交網站公開事件，提到事發前她曾經去洗手間，回來後曾經飲過被「加料」的飲品，及後幸獲酒吧侍應提醒。她希望透過公開事件，提醒大眾在外要留意自己的飲品。

事發於上月24日晚上，事主稱兩人在酒吧見面前，該名合夥人曾多次聯絡她，提到有一個特別適合她的項目機會。事主指作為一個「剛進入幣圈的新手」希望學習更多，故不虞有詐答應對方邀約。兩人及後在一間酒吧如期會面和面試，事主期間曾經短暫離開前往洗手間，返回後亦照常飲用席上飲品。

詎料，一名酒吧侍應趁涉事男合夥人離席接聽電話時，上前提醒她的飲品剛才被對方「加料」，她頓時感到難以置信，「我當時震驚到顫抖，但還是覺得應該不可能吧。」女事主參考侍應的說法後，待對方回來後藉詞不喜歡飲品口味，希望再落單換過另一口味，惟遭對方以不要浪費為由反對，同時催促她盡快飲，「當時我就知道這確實不是一個誤會……他肯定是在的的酒裏下了手腳。」

CCTV見落藥後不忘攪勻

雖然女事主大致猜到事件來龍去脈，已經想趕緊離開，惟一走到酒吧外便已感到極度暈眩，並記得對方反覆說帶她去搭的士，以及提到自己在一間酒店有套房，「你對我好一點，我可以給你更多的內幕消息，女孩子太辛苦了，其實不用在幣圈項目工作。」事後女事主前往中區警署報案，並返回酒吧翻查閉路電視(CCTV)，發現對方曾經多次在飲品中落藥，還有攪拌飲品確保藥物溶解，「看到他熟能生巧的一系列操作，他顯然不是第一次做這種事，我相信一定應該還有其他受害者。」