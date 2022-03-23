加強保護｜六成特殊學生已打針 教局冀4月底3至11歲學童接種率九成

第五波疫情或已過高峰，當局擬最早於下月19日恢復小學和幼稚園面授課堂，家長和教育界關注到學生防疫問題，有消息指，教局正研究提升學校恢復全日面授課條件，由七成人已打針升至九成。教育局長楊潤雄昨則提到，會繼續協助安排適齡學生以「應打盡打」目標盡快打針，目前免疫力較弱的特殊學校生接種率已提升至逾六成，而12至19歲青少年接種率已逾九成，期望4月底前3至11歲兒童也達九成。

楊潤雄在社交平台專頁表示，特別關心免疫力弱特殊學校生，近日協助為10所特殊學校、4所設宿舍特殊學校的學生打針，多管齊下令接種率提升至六成多，另向23間設宿舍特殊學校提供額外物資。他又提到Omicron變種病毒更威脅兒童，期望4月底前小學生接種率也能追上中學生達九成，將適時向學校公布有關復課安排細節。

中學校長會主席連鎮邦指，中學生打針率已達九成半，相信初步問題不大。資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，目前3至11歲學童打針率僅五成七，目前每日確診仍以萬計，確定下月19日復課前須考慮保障學生安全；而當局未說明屆時恢復全日或半日面授課，相信仍待當局及專家決定，但認為宜按部就班，如恢復半日課可避免午餐除口罩進食致爆發風險。

當局昨宣布最早下月19日小學及幼稚園可復課，就有消息指研究提升恢復面授課打針人數比例要求，當局回應接種率高更有利及早恢復面授課，強烈呼籲家長學校盡快安排學生假期內打針為復課做好準備，也會按既定方針考慮容許接種率高的學校彈性安排學生學習活動。