加強外防輸入阻傳染病進社區 袁國勇等學者倡全民參與抗疫 建足夠韌性助社會如常運作

本港全面解除防疫措施逾半年，但新冠病毒一直存在於社區。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，要為下一次傳染病大流行做好準備，現時應該開始外防輸入，包括在找出病因前堵截發燒病人進入社區，若不成功便應先安排隔離和進行深度基因排序，減低新發傳染病流入本港的機會。袁國勇聯同3名學者在報章撰文亦提到，政府應適當投資或重新整合護老服務、把私家醫院和門診等的防疫設備要求與公立醫院看齊，避免重演第五波疫情慘況。 衛生防護中心最新監測數據顯示，過去一周新型冠狀病毒活躍程度保持平穩，但近日內地出現較多肺炎支原體個案，本港近月亦一度錄得170宗。袁國勇昨在一個電台節目表示，內地的爆發至今未見新型病毒，又稱香港的肺炎支原體爆發或愈來愈厲害，但大部分個案輕微及有治療方法，重申毋須太擔心。



袁國勇

建議邊境檢測發燒入境旅客 不過，袁國勇認為在未有下一次傳染病大流行前，本港要做好準備，包括現在開始要外防輸入，在邊境要為發燒入境旅客做檢測，找出原因後才可考慮讓其進入社區，若未知病因就要隔離和進行深度基因排序，減低新發傳染病流入社區的機會。他又建議，本港私家醫院和門診等要提升傳染病控制能力，包括提升設備和培訓人手，以應付日後或出現的新發傳染病，因私院現時缺乏處理傳染病患者能力、沒有負責感染控制人員，加上疫情期間私院要把高風險的洗腎和洗血病人轉到公院，情況並不理想。 袁國勇和曾一同任抗疫專家顧問的港大內科學系講座教授孔繁毅，聯同港大微生物學系名譽副教授龍振邦、名譽助理教授趙晞揚在報章撰文，建議要準備和預防下一次大流行，防疫大方向及全盤戰略應設計到適合應對不同潛在病源，要全民參與、採取「平時如戰時，戰時如平時」態度，在建立抗疫韌性後即使疫症重臨，市民仍能處之泰然、生活如常。 文章形容第五波疫情前車可鑑，「無人能知大疫何時再臨」，故現時應開始外防輸入，在各邊境管制站準備好檢測設施，把鼻咽拭子篩檢發燒入境旅客的呼吸道病原體做法變成常規，而旅客亦需時刻佩戴口罩和接受流行病學追蹤，只要有常規制度便可隨時擴展到任何疑似爆發疫情之地。學者們亦建議要整體提升本港基礎設施、公共衛生標準、公立醫院及實驗室檢測應急能力。