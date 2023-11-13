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2023-11-13 04:31:53
日報

加強學生愛國教育 蔡若蓮︰立體了解國家

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教育局長 蔡若蓮

蔡若蓮(資料圖片)

小學常識科2024/25學年起將逐步分拆成科學科和人文科，教育局長蔡若蓮指，分拆後課時只有個位數百分比的增幅，目標是加強對國家的感受；又稱國家觀念或國民身份認同實為價值觀教育，應該貫穿在不同學科及學習活動，所以不會獨立成科叫「國民教育科」。

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對新推愛國主義教育，與過去數年政府已大力推動國民、國安教育相近，蔡若蓮昨在無綫電視節目講清講楚上指，最主要是深化內容，達致對自己文化、民族的自豪感；以往學習文字資料較多，未來會增加學生親身體驗，以活動形式連繫生活，讓他們更立體地認識國家，「可能是就著服飾及生活、最新的一些發明、中醫中藥的應用，這些同學都可有些體驗、感受，是希望立體一些。」

施政報告提出成立「愛國主義教育工作小組」，教育局會加強教師培訓，提升國民教育質素及成效，蔡若蓮指，學校有責任自評，現階段毋須就教學質素設定關鍵績效指標(KPI)或新增考核。她亦不排除邀請京官到校做國安教育講座，因同一課題、不同人以不同的角度講解，亦是對老師的一種深化。

至於八大院校下學年起非本地學生的收生比例上限，由兩成增加至四成，蔡若蓮指，目標是國際化；全球少子化的情況下，內地每年適齡學生仍有過千萬，故有較多內地生報讀可以理解；又指擴大非本地收生限制無損本地學生入學機會，而非本地學生的學費是直接收回成本，不存在用公帑去補貼。

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區議會選舉下月10日舉行，選舉後翌日已訂為學校假期，坊間憂家長趁「長周末」帶同子女外遊，影響投票率，蔡建議，學生可藉投票日，觀察選舉活動，作生活體驗，又會積極考慮以各種方法，鼓勵市民投票。

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