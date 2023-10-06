加強打擊濫用公屋 房署發8.8萬表查物業資產 住戶不申報或終止租約

房委會本月收緊「富戶政策」，住滿2年至9年的8.8萬公屋戶將收到申報表，並要填報在港是否持有住宅物業。房署過去抽查公屋租戶的入息及資產申報表比例較低，今次再增申報表格，房屋署長羅淑佩指會以現有人手處理抽查，未來亦會研究使用科技打擊濫用公屋。立法會議員田北辰指，房署應以大數據科技，毋須等待申報授權，可即時核對公屋戶的物業交易情況，而如房署抽查後發現濫用情況嚴重，下一階段需加大人手處理。
新「富戶政策」下，房署本月3日起向8.8萬戶住滿2至9年的公屋戶經郵箱發出申報表，日後公屋戶入住2年後須每隔2年申報一次，包括持續居住單位、遵守居住情况相關租約條款、授權房委會可向有關政府部門及公私營機構查核租戶資料，住戶需要11月底前交回。房署會於每年4月及10月要求公屋戶申報，預計分5批、至2025年10月完成向80萬戶發出首次申報表。
房署上年度透過打擊濫用公屋收回2,200個單位，房署署長羅淑佩指，今次可收回的單位數目難一概而論，收回單位過程亦沒有一定時間；若住戶離開香港數個月，事後仍可聯絡房署解釋，房署會酌情處理，「如果你沒有好的理由，兩個月也沒回來開信箱，其實我有理由懷疑你是否通常在單位居住？」若住戶執意不申報，情況嚴重便可終止租約，期望今次申報可起阻嚇作用。而針對不同濫用情況，房署調查時間亦有不同，例如丟空單位的情況，房署觀察期一般為3至4個月，如單位作非法用途，一經證明，房署便可以馬上向租戶發出遷出通知書。
以科技偵查住戶情況或涉私隱問題
她又透露，未來房署將使用科技打擊濫用公屋，包括偵查和感應方面的科技，亦會與其他專業部門合作偵查，但不會透露房署打擊濫用的手段，避免有關租戶提早防範。但她又指，使用科技涉及住戶私隱，需視乎社會對打擊尤其是涉及犯法的濫用公屋的支持度，若社會支持，則會使用較多不同科技和手段。上年度打擊濫用公屋收回的2,200個單位中，房署表示，大部分屬於違反租約個案，以及有濫用公屋等情況，其中丟空單位約有數百個，住戶擁有私樓物業的個案較少。房署2018/19年度至2021/22年度年均審查約23.8萬份公屋租戶的入息及資產申報表，但每年只深入調查不少於6,000宗個案，被詬病抽查比例低。對於會否增加人手及增加抽查申報比例，羅淑佩指會以現有人手處理。
實政圓桌立法會議員田北辰表示，房署毋須等待公屋戶申報後才調查其有否物業，可利用大數據科技立即核對公屋戶在港物業，「我問過私隱公署，係唔會觸犯私隱，每日都有公開(資料)講乜嘢人買咗乜賣咗乜，用大數據可以查返(公屋戶入住後)買過啲乜嘢，賣咗都查得返」。他又指出，增加抽查比例可提高阻嚇力，但明白房署難增人手，建議如首批抽查的結果顯示濫用嚴重，則要增加人手加大抽查比例。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，現時抽查比例有效，即使增加申報數量，相信現有人手仍能消化。對於暫無法調查海外和內地物業，梁文廣形容為「冇辦法的現實」，但促房署與內地建立機制，容許就有可疑的個案向內地當局查詢公屋戶在內地物業資料。