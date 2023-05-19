加強科技經濟反顏色革命合作 首屆中國中亞峰會揭幕

中國今年首次主場外交、首屆中國─中亞峰會，昨起一連兩日在陝西西安舉行。國家主席習近平先後與參與國──哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克及土庫曼等5國元首會面。習近平與哈薩克總統託卡耶夫在會前簽署的聯合聲明，堅決反對外部勢力干涉兩國內政、反對人權問題政治化和搞雙重標準，並在防範「顏色革命」加強合作。

習近平先後與哈薩克總統託卡耶夫、塔吉克總統拉赫蒙、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫及土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫舉行雙邊會談。習近平表示，即將舉行的中國－中亞峰會具有里程碑意義，將推動中國同中亞合作步入新時代。習近平與夫人彭麗媛昨晚與5國元首及夫人，在西安大唐芙蓉園觀看迎賓表演。

官媒在會前指，習近平去年9月在疫情後首次外訪，即到哈薩克及烏茲別克，可見習近平對中亞的重視，他又把中國與中亞國合作的成功，總結為4項成功密碼──相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏。今年是中國倡議的「一帶一路」10周年，而中亞5國是一帶一路的重要地區，單在去年的貿易總額達702億美元，創歷史新高，顯示中國與中亞5國關係更緊密。今次峰會，中方將與5國在科技及經濟合作會更進一步。

今次是中國與中亞5國建交31年來，首次與5國一起舉行峰會，並特別選擇與5國極有歷史淵源、絲綢之路起點的西安，作為首屆峰會地點。當局又安排極具民族特色的秧歌舞，迎接遠道而來的5國元首。外交部發言人汪文斌昨指，峰會將勾勒中國─中亞關係新藍圖，為中國─中亞命運共同體注入新動力，為共同推進構建人類命運共同體作出新貢獻。