加強規管眾籌 諮詢3個月 擬設「眾籌辦」審批 賦權執法部門檢控充公

政府計劃加強規管眾籌活動，財經事務及庫務局昨公布相關諮詢文件，建議成立眾籌事務辦公室，所有公開向香港人或在港人士募集的籌款活動，均須事先向眾籌辦提出申請。當局又考慮為眾籌網上平台設立登記制度；並賦權執法部門可停止非法眾籌，以及檢控違法人士，包括向非法眾籌捐款者。
財庫局在諮詢文件上建議，設立一站式眾籌批核和登記制度，所有公開向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募集的籌款活動，不論線上線下、舉辦目的和地點，均須事先向新設立的眾籌事務辦公室提出申請。眾籌辦考慮原則包括：申請者是否誠實、信譽良好及可靠；眾籌目的與規模是否相稱；及活動對公眾利益、公眾及國家安全的風險。
當局又建議，籌款人須披露眾籌活動目的及安排、使用本地銀行戶口，及妥善保存資金活動紀錄等；而賦權執法部門可停止非法的眾籌活動和向法庭申請充公相關資產，並檢控違法人士，包括向非法的眾籌活動提供資金的捐款人。
受金融監管機構商業集資不受影響
眾籌辦會就實體捐款活動、售賣獎券與現時負責規管的部門協調處理。已受金融監管機構的商業集資亦不受新制度影響。部分現存的籌款或集資活動亦獲豁免，包括宗教定期奉獻或節日活動資金招募、認可組織就同行福利向會員籌募經費、現成商品或服務買賣，及以訂閱或打賞方式賺取收入的線上媒體等。惟有關款項不可用於涉及香港的政治目的，眾籌辦亦保留要求有關眾籌按程序申請的權力。
財庫局發言人指，現時香港無一套清晰的制度，規管越趨盛行的網上眾籌活動，對市民的利益和公眾安全構成風險；強調提出的建議旨在建立完備的制度，提升公眾對參與合法、正當眾籌活動的信心，並防範不法之徒藉眾籌名義從事詐騙、損害公眾利益、或危害公眾以至國家安全等違法行為。
公眾諮詢為期3個月，至3月20日為止。當局稱會全面考慮收到的意見，為下階段立法工作做好準備。