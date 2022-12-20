加強規管眾籌 諮詢3個月 擬設「眾籌辦」審批 賦權執法部門檢控充公

過往不少政治人物就不同議題發起眾籌，圖為黃浩銘等人於2020年就被判囚人士參選權的司法覆核發起眾籌。 (資料圖片)

政府計劃加強規管眾籌活動，財經事務及庫務局昨公布相關諮詢文件，建議成立眾籌事務辦公室，所有公開向香港人或在港人士募集的籌款活動，均須事先向眾籌辦提出申請。當局又考慮為眾籌網上平台設立登記制度；並賦權執法部門可停止非法眾籌，以及檢控違法人士，包括向非法眾籌捐款者。

財庫局在諮詢文件上建議，設立一站式眾籌批核和登記制度，所有公開向香港人或團體，或身處香港的人或團體進行募集的籌款活動，不論線上線下、舉辦目的和地點，均須事先向新設立的眾籌事務辦公室提出申請。眾籌辦考慮原則包括：申請者是否誠實、信譽良好及可靠；眾籌目的與規模是否相稱；及活動對公眾利益、公眾及國家安全的風險。

當局又建議，籌款人須披露眾籌活動目的及安排、使用本地銀行戶口，及妥善保存資金活動紀錄等；而賦權執法部門可停止非法的眾籌活動和向法庭申請充公相關資產，並檢控違法人士，包括向非法的眾籌活動提供資金的捐款人。