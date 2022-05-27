加強規管｜滑翔傘意外頻生 民航處難追查 倡推行註冊實名制

滑翔傘活動日益受市民歡迎，但偶有傷亡意外。申訴專員公署昨公布就民航處規管滑翔傘活動的主動調查報告，指出至今無專屬法例規管滑翔傘活動，參與者亦毋須向任何機構登記或進行紀錄，令民航處難以追查涉嫌違法人士身份。公署建議可推行實名登記，要求飛行員為個人及飛行器具分別註冊以便識別。

僅要求收費滑翔傘服務要取證

民航處由17年至20年9月，一共接獲15宗有關滑翔傘的投訴，其中8宗涉嫌違法，6宗轉介予警方跟進，不過由於證據不足，至今未有成功檢控。公署研究發現，民航處在2018年以前從未檢視本地滑翔傘活動的規管，隨後開始檢討，至2019年10月制定本地收費滑翔傘航空服務提供者申領許可證的機制，服務提供者如教學或雙人飛行服務均須先申請許可證，有效期不超過6個月。民航處於2020年底批出首張許可證，截至去年11月亦僅4張。

滑翔傘活動若造成破壞，當局無法調查或追究。公署舉例曾有私人農莊投訴有滑翔傘飛行員誤降令設施毀壞，即使提供飛行員身份特徵和事發相片，民航處亦未能確認涉事者身份。

公署亦發現，目前不少網上影片宣傳滑翔傘活動體驗，其實並沒有持有許可證，亦有導師涉嫌沒有許可證下提供受酬服務的投訴，分別因涉嫌違規人士不合作和舉證困難而未有跟進。

促展示顯眼註冊編號

公署建議民航處為滑翔傘活動事先作實名登記，或需要成為獲政府認可本地滑翔傘組織的會員，並在器具或裝備當眼處展示註冊編號，方便追查。公署建議民航處延長續批許可證的有效期，吸引更多人申請。

公署同時發現，民航處現時只會調查嚴重意外事故，其餘會交由香港滑翔傘協會調查。不過兩者只是以找出事故成因為目標，並非追究違例行為，違例個案則由民航處轉交警方。公署認為民航處需更積極參與相關執法調查工作，配合執法部門調查，日後應亦應派員實地巡查。

民航處回應指，會與相關政策局商討有關實名登記、註冊等建議的可行性。處方又就提供更詳細的專業分析予警方跟進投訴、加強巡查、執法工作及宣傳等建議表示歡迎，稱已經或正在計劃推行相關措施。