加強青少年防騙滅罪知識 警方與女童軍總會合辦滅罪大使計劃

香港詐騙案不時發生，受害人不分年齡隨時中招。本港去年125名未成年人士墮網騙陷阱，最小年僅12歲。為加強青少年的防騙滅罪知識，警務處與香港女童軍總會首次合辦「女童軍防騙滅罪大使」計劃和訓練章，由警隊負責提供訓練內容及導師培訓，完成訓練的女童軍領袖再會以輻射方式向女童軍推廣防騙滅罪的知識，女童軍經內部考核後會獲頒發訓練章；盼一年內3.2萬名女童軍成員及其親友藉此加強防防騙滅罪認知，防止他們成為受害人，甚至誤墮法網。圖、文︰陳詠琳

香港去年共27,923宗詐騙案，佔整體罪案約四成，當中更有125名受害人未成年，最小僅12歲；今年首季就已經有8,886宗，按年升六成半。青少年會成為受害，亦有違法情況，去年因嚴重毒品罪行被捕的青少年，有298人，屬10至20歲的年齡組別，當中17名更只有13至14歲涉販毒被捕。

望一年3.2萬女童軍及親友接收防騙滅罪訊息

為進一步向青少年推廣防騙滅罪信息，警務處與香港女童軍總會首次合辦「女童軍防騙滅罪大使」計劃和訓練章。香港女童軍總會香港總監李細燕表示，首個「女童軍防騙滅罪大使」領袖工作坊約80名領袖參與，反應非常好；完成訓練後的領袖會以模擬訓練和討論方式，深入淺出向隊伍及總會等各層面的會員推廣防騙滅罪知識，會員經過內部考核後會獲發訓練章，期望一年內有3.2萬名女童軍會員及其親友都能接收有相關認知、辨識，並再與他人分享，望助更多人防止受騙，為維持社會秩序出一分力。

警務處公共關係部社區關係課警司方可盈指，計劃內容涵蓋詐騙、毒品、搵快錢陷阱等社會關注罪行，並會介紹資訊素養及公民責任。她續指，計劃將由商業罪案調查科及毒品調查科等警務人員提供訓練內容及導師培訓，盼透過分享真實案例、了解犯罪手法和分析罪案趨勢，提升女童軍防騙滅罪的技能及知識，保護自己，將信息帶回身邊人，防止他們成為受害人或墮法網，並希望能透過真實資訊分享及價值觀的培養，守護身邊人。方可盈表示，計劃或會恆常化，將來或會涵蓋更多罪案，並透露未來會與其他制服團體有類似合作，目前正進行商討。