加息終點在望 發展商憧憬港樓漲一成

美國矽谷銀行(SVB)等多間銀行連環出事，及後再爆出瑞信(Credit Suisse)財困，環球金融危機一觸即發，市場一度預期聯儲局本周議息或須暫緩加息，甚至有揣測要減息。不過，在政府出手救亡後，市場恐慌情緒略遏，聯儲局最終仍加息0.25厘，利率上調至介乎4.75厘至5厘，符預期。不過，會後聲明及利率指引均暗示加息周期或提早完結，市場料5月再加息一次0.25厘便見頂。在今輪加息周期即將結束下，有本地發展商料對本港樓價有正面作用，全年看升一成。

點陣圖顯示明年減息0.75厘

聯儲局主席鮑威爾承認是次議息前數天，局方曾考慮暫停加息，但最終因通脹及勞動力市場仍強勁下，獲委員一致支持加息，但重申年內不會減息。近期美國的銀行倒閉事件將影響當地經濟，但只會造成溫和影響，信貸條件將大幅收緊，意味當局毋須在利率政策方面再採取大動作，目前正評估有關事情發展。點陣圖顯示，今年底預期中值維持為5.1厘，明年底則上調至4.3厘，意味今年續加息一次，明年則減息合共0.75厘。利率期貨顯示5月維持利率不變的機會率51.4%，加息0.25厘的機會率48.6%。

金管局：港元拆息續處高位

美國銀行調低聯邦基金利率預測由5.25厘至5.5厘，降至5至5.25厘，利率將於5月見頂。滙豐環球研究預期，金融市場波動及信貸緊張情況，未來數月將持續，估計美國最快明年第二季才減息。

香港金管局指，聯儲局加息決定符預期，然而，未來一段時間利率走勢將繼續存在頗大不確定性。過去一年持續加息對美國經濟及通脹的影響有待觀察，近日個別銀行財政狀況和流動性出現問題可能引致信貸收緊，會否進一步影響經濟活動並左右貨幣政策仍有待評估。另外，預期港元拆息在往後一段日子將續處較高水平，市民必須對銀行借貸利率波動有所準備，在置業、按揭或其他借貸時，小心考慮及管理好利率風險。

發鈔行P不跟加 港息或見頂

至於本港三大發鈔銀行滙豐、渣打及中銀香港(2388)，以及恒生銀行(011)維持最優惠利率(P)介乎5.625厘至5.875厘。會德豐副主席兼常務董事黃光耀認為，美國加息幅度一如預期，料息口逐漸見頂，加上港銀維持P不變，對行業來說是好消息，可讓買家更安心入市。預期下半年本港樓市更理想，樓價有望升5%至8%，全年料升一成。

中原按揭董事總經理王美鳳指，通脹走勢及近日銀行危機事件之潛在流動性風險左右當局調整息率步伐，本港拆息連跌兩日，反映大型銀行現階段未有加P壓力，故維持P不變，她料美國加息周期將於5月或之前見頂，而本港加息周期很大機會亦已見頂完結，料年內按息仍處3厘多水平。至於港銀P不變，對樓市有正面作用。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣料，美國今年內最多再加息0.25厘，年內減息機會微，港銀或仍要跟隨加息一次。但早前多家大型銀行已下調二手物業H按鎖息上限0.25厘，料可抵銷未來加息影響。