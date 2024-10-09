加拿大來港黃豆貨櫃 海關檢市值1.3億元大麻花拘3人

海關在一個加拿大來港報稱運載黃豆貨櫃，檢獲約500公斤懷疑大麻花，市值約1.3億萬元，拘捕2男1女，年齡44至55歲。
加拿大來港貨櫃 500公斤大麻花
海關表示根據情報及風險評估，鎖定一個加拿大來港、報稱運載500袋黃豆的貨櫃，寄貨人是一間海外服裝公司，由於與貨物性質無關，加上北美不少國家大麻合法，令不法分子以此走私毒品，於是扣留貨櫃調查。
打開後發現尼龍袋大小不一，部分與黃豆不同相符，並找到數包真空包裝草本植物，快速毒品測試證實陽性，其後發現83袋共約500公斤懷疑大麻花，佔整體500袋的16%，放在貨櫃最底層位置，相信是刻意魚目混珠。
斬件式安排 派兩司機收貨
海關說，犯罪集團全天候監控，一度派出54歲持雙程證司機接收貨物，該司機被捕後一間本地物流公司主動聯絡，了解情況後翌日到來希望海關處理。人員隨即監控遞送，在9月30日至10月2日期間，在北角拘捕一男一女，報稱是物流公司職員和司機。海關形容犯罪集團心存僥倖，據初步調查三人無直接關係，相信是希望透過斬件式安排，增加執法難度。
破獲5.4億元大麻毒品 比去年同期升八成
海關又指，今次成功堵截大量毒品流入本地，對犯罪集團造成沉重打擊，是今年第二次破獲約500公斤大麻毒品，在有效執法下大麻毒品供應減少，價格上升超過三成。今年1至9月，海關破獲2,600公斤大麻毒品，市值5.4億元，檢獲數量比去年上升同期超過八成，超過去年總和。