加拿大來港黃豆貨櫃 海關檢市值1.3億元大麻花拘3人

海關在一個加拿大來港報稱運載黃豆貨櫃，檢獲約500公斤懷疑大麻花，市值約1.3億萬元，拘捕2男1女，年齡44至55歲。

加拿大來港貨櫃 500 公斤大麻花

海關表示根據情報及風險評估，鎖定一個加拿大來港、報稱運載500袋黃豆的貨櫃，寄貨人是一間海外服裝公司，由於與貨物性質無關，加上北美不少國家大麻合法，令不法分子以此走私毒品，於是扣留貨櫃調查。

打開後發現尼龍袋大小不一，部分與黃豆不同相符，並找到數包真空包裝草本植物，快速毒品測試證實陽性，其後發現83袋共約500公斤懷疑大麻花，佔整體500袋的16%，放在貨櫃最底層位置，相信是刻意魚目混珠。